TBMM 14 branşta 157 işçi alacak: Aralarında kebapçı ve pizzacı da var TBMM Başkanlığı, Ankara, İstanbul ve Yalova’da görev yapmak üzere idari kadrolara kebapçı, pizzacı, pideci, bahçıvan ve kuaförün aralarında bulunduğu 14 branşta kura yöntemiyle 157 işçi alınacağını duyurdu.

ANKA

TBMM Başkanlığı İdari Teşkilatı kadrolarına 157 işçi alacağı duyurusu yaptı.

TBMM'de 24 Nisan’da kura çekimi usulüyle yapılacak alımların son başvuru tarihi 28 Mart 2024 olarak duyuruldu.

Duyuruya göre, 2 aşçı, 14 bahçıvan, 29 bulaşıkçı, 1 dönerci, 3 el dekor süslemecisi, 1 antrenör, 71 garson, 1 kebapçı, 2 kuaför, 2 pideci, 1 pizzacı, 3 resepsiyon görevlisi, 5 taşıma işçisi ve 22 temizlik işçisi alınacak.

Kebapçı, pideci, pizzacı, dönerci...

Alınacak işçiler, Ankara ile TBMM'nin tesislerinin bulunduğu İstanbul ve Yalova'da görevlendirilecek.

Branşlara göre alım sayıları ile branşlara göre başvuru şartlarının yer aldığı duyuruya göre, dönercilik için en az iki yıllık mesleki tecrübesi olan lise mezunu olmak; fitness alanında fiilen antrenörlük için fiilen bir yıl fitness alanında çalışmış olmak gerekecek.

2 yıl deneyim sahibi olma şartı aranıyor

Kebapcı ve pideci alımında ise 2 yıl bu alanlarda deneyimi bulunmak ve 35 yaşını doldurmamış olmak şartı bulunuyor.

Duyuruya göre, 67 garson, iki kuaför, 5 taşıma işçisi, 29 bulaşıkçı, 14 bahçıvan alımı yapılacak.

Başvuru yapacaklar için açıklanan genel şartlar ise şöyle: