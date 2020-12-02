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    TBMM, 2021 yılı bütçesini 12 gün aralıksız görüşecek

    TBMM, 2021 yılı bütçesini 12 gün aralıksız görüşecek

    TBMM'de 7 Aralık Pazartesi gününden itibaren cumartesi ve pazar günleri de dahil olmak üzere 12 gün, 2021 yılı bütçesi görüşülecek.
    • AA
    • 02.12.2020 - 21:31
    • Güncelleme : 03.12.2020 - 08:43
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    TBMM Genel Kurulu'nda, Danışma Kurulu'nun önce İyi Parti'nin "Türkiye Varlık Fonu"na ilişkin grup önerisi görüşüldü.

    İyi Parti, HDP ve CHP'nin grup önerileri kabul edilmedi.

    Genel Kurul'da AK Parti'nin Genel Kurul gündemi ve çalışma saatlerine ilişkin grup öneresi kabul edildi.

    TÜRKİYE ÇEVRE AJANSININ KURULMASI İLE İLGİLİ KANUN TEKLİFİ GÖRÜŞÜLECEK

    Kabul edilen öneriye göre Meclis, Türkiye Çevre Ajansının Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere yarın da çalışacak.

    Genel Kurul'da Danışma Kurulu'nun 2021 Yılı Bütçe görüşme takvimine ilişkin önerisi de kabul edildi.

    MECLİS, 2021 YILI BÜTÇESİ İÇİN ARALIKSIZ 12 GÜN ÇALIŞACAK

    Önergeyle Meclis, 7 Aralık Pazartesi gününden itibaren cumartesi ve pazar günleri de dahil olmak üzere aralıksız 12 gün çalışarak 2021 Yılı bütçesini görüşecek.

    Daha sonra Türkiye Çevre Ajansının Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmelerine geçildi.

    TBMM, 2021 yılı bütçesini 12 gün aralıksız görüşecek #1

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