TBMM, 23 Nisan'da özel gündemle toplandı

Meclis Başkanı Şentop başkanlığında Genel Kurul Toplantısı düzenlendi.

TBMM Genel Kurulu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla toplandı.

Açılışının 102'nci yılı dolayısıyla Meclis'te özel gündem üzerine TBMM Başkanı Mustafa Şentop başkanlığında toplantı düzenlendi.

TBMM'de özel oturum

Genel Kurul Toplantısı’na CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de katıldı.

AA'nın haberine göre, Şentop, Kılıçdaroğlu ve AK Parti TBMM Grup Başkanı İsmet Yılmaz, Genel Kurul çalışmalarına katılarak konuşma yaptı.

Şentop: Tarih, yarını inşa iradesinin kaynağı olmalı

TBMM Başkanı Şentop, "Türkiye bölgesel ve küresel düzeyde iddialarından sapmayacak, bölgesinin ve bütün insanlığın esenliği için inisiyatif almaktan kaçınmayacaktır." dedi.

Gazi Meclis'in ilk başkanı Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, onun mücadele arkadaşlarını, vatan uğruna canlarını feda eden şehitleri ve gazileri saygı, şükran ve minnetle yad eden Şentop, "Tarih, bugünün sorunlarına güç yetiremeyenlerin sığınağı değil, yarını inşa iradesinin kaynağı olmalıdır." dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisinin açılışının ve Milli Mücadele döneminin milletin her bir ferdi için güncelliğini yitirmeyen bir tefekkür vesilesi olduğuna dikkati çeken Şentop, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Hürriyet karargahı olduğunu bilmeye mecburuz"

"102 yıl önce toplanan Yüce ve Gazi Meclis'in enkaza dönmüş, işgal ve ilhak tasallutuyla kuşatılmış bir vatanda, tam bağımsızlık iddiasını yükseltmek ve tahakkuk ettirmek üzere inşa edilmiş muhkem bir hürriyet karargahı olduğunu bilmeye mecburuz. Yine bilmeye mecburuz ki bu Yüce Meclis'in Milli Mücadeleyi zaferle neticelendiren gayretinin temelinde, Kuva-yı Milliye ruhu yatmaktadır. Kuva-yı Milliye ruhu denildiğinde, belli bir zaman diliminde donmuş, şekli temsillere hapsedilmiş bir tarihi gerçekliği anlamamak lazımdır.

"İradenin tezahürüdür"



Kuva-yı Milliye ruhu, yokluğa, esarete, zillete ve kendisine yabancı telakkilere mahkum edilmeye çalışılması halinde aziz milletimizin, tarihinden ve özünden kaynaklanan bir hamleyle doğrulmasını mümkün kılan imanın, iradenin tezahürüdür. Dolayısıyla bu ruh, tarihin belli bir döneminde kalmış olmayıp, milletimizin varlığı devam ettikçe ilelebet dayanacağı iman ve iradenin adıdır."

Milli Mücadele'nin karargahı olan Meclis'in bugüne bıraktığı iki önemli miras olduğunu belirten Şentop, "Bunlardan ilki, bahsettiğimiz üzere bağımsızlık uğruna pazarlıksız, korkusuz ve milletimizin şerefine yakışır bir cesaretle mücadele etme azim ve kararlılığıdır. Birinci Meclis'in sonraki nesillere bıraktığı diğer önemli miras ise memleketin her meselesinin milletle birlikte, milletin iradesine dayanarak çözülebileceğidir." diye konuştu.

Kılıçdaroğlu'ndan Gazi Meclis vurgusu

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, "İnanıyorum ki gelecek yılki kutlamalarımız Cumhuriyet'in, Cumhuriyetimizin demokrasiyle taçlandırılacağı bir sürecin yarattığı atmosfer içinde gerçekleşecektir." dedi.

Genel Kurul'da grubu adına Kılıçdaroğlu, Atatürk'e "Gazilik" unvanını veren Meclis'in, Milli Kurtuluş Savaşı'nın ana karargahı olduğu için "Gazi Meclis" olarak nitelendirildiğine işaret etti.

Kılıçdaroğlu, TBMM'nin bazı üyelerinin, cephede savaşması nedeniyle de parlamentonun "Gazi Meclis" diye nitelendirildiğini, cephede mücadele ettikleri için İstiklal Madalyası'na sahip, asker kökenli olmayan yaklaşık 50 milletvekili olduğunu anlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün üzülerek ifade edeyim ki..."

"100 yıl önce bu yüce Meclis'in, Gazi Meclisimizin çalışma koşul ve prensipleri ve başarıları bu şekildeyken, bugün üzülerek ifade edeyim ki, yetkileri kısıtlanan milletvekillerinin, denetim ve yasama görevlerini tam olarak yerine getiremediği, sınırlandığı, hatta engellendiği bir tablo ile karşı karşıyayız.

"Bir sorun olarak önümüzde duruyor"

Yürütme organı tarafından getirilen kanun tasarılarının veya milletvekillerine verdirtilen kanun tekliflerinin tek bir merkezden hazırlanması, hazırlanan tasarı ve tekliflerin büyük bir bölümünün sorgusuz sualsiz, yapılan tüm uyarılara ve önerilere rağmen neredeyse virgülüne dahi dokunulmaksızın kabul edilmesi; muhalefet tarafından verilen kanun tekliflerinin, ahlaki, vicdani ve hukuki dayanaktan yoksun bir biçimde reddedilmesi bir sorun olarak önümüzde durmaktadır.

Milletvekillerinin yazılı ve sözlü önergelerinin yanıtlanmaması, cevapların ise büyük bir bölümünün içerikten yoksun olması, ayrı bir sorun olarak parlamentonun gündemindedir."

Yılmaz: Terör koridoru çökertildi

AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz, Türkiye'nin bugün dünden daha güçlü olduğunu ifade ederek, "Güçlü olduğu için 93'te işgal edilen Karabağ bugün özgür. Güçlü olduğu için 1974'ten bu yana kapalı olan Kıbrıs Maraş bugün açık. Güçlü olduğu için Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı operasyonları ile terör koridoru çökertildi." dedi.

Dünyada çocuklarına bayram hediye eden ve bu bayramı tüm dünyayla paylaşan tek ülkenin Türkiye olduğuna işaret eden Yılmaz, şöyle konuştu:

"Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın bayramı"

"Bu bayram, Cumhuriyet kurulurken kahraman şehitlerimizin yetim kalan çocuklarının bayramı, en zor dönemde en büyük fedakarlığı yapan aziz milletimin çocuklarının bayramı, kazağını, evladının yerine 'ıslanmasın' diyerek mermilerin üzerine örten şehit Şerife bacıların çocuklarının bayramı. Kendi küçük, yürekleri memleket kadar büyük geleceğimizin teminatı çocuklarımızın bayramı."

Akçay: Eski sisteme dönme arzusu, siyasi gericiliktir

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Türkiye'nin, yaklaşık 6 yıldır kaybolan yıllarını telafi ettiğini belirterek, "Eski sisteme dönme arzusu, siyasi gericiliktir. Polemiklerle, kısır çekişmelerle kaybedecek vaktimiz yok." dedi.

"O kahramanlar ki, kaosa sürüklenen vatanda umutlu günlerin taze filizlerini yeşerttiler. Ümitleri boğan felaketlerden göz kamaştıran zaferler çıkardılar." ifadelerini kullanan Akçay, şu ifadeleri kullandı:

"Teslimiyet belgelerini yırtıp attılar"

"O kahramanlar, Ulus'taki mütevazı binada, okullardan getirilen tahta sıralarda, isli gaz lambaları altında, Polatlı'dan gelen top sesleri içinde, bağımsızlığa inanmış bir milletin neleri başarabileceğini tüm dünyaya ispat ettiler. İşgalciler Anadolu’yu paylaşırken, o kahramanlar milli egemenliği hakim kılarak teslimiyet belgelerini yırtıp attılar."