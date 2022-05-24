TBMM Adalet Komisyonu Başkanlığı'na Abdullah Güler seçildi

AK Parti İstanbul Milletvekili ve Adalet Komisyonu Üyesi Abdullah Güler, oy çokluğu ile Adalet Komisyonu Başkanı seçildi. Seçimde, 17 kabul, 5 boş oy kullanıldı.

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan'ın görevinin sona ermesinin ardından Özkan’ın yerine Adalet Komisyonu Başkanı Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç getirilmişti.

Tunç’un ardından Adalet Komisyonu başkanlığından boşalan koltuk için yapılan seçimlerde AK Parti İstanbul Milletvekili ve Adalet Komisyonu Üyesi Abdullah Güler seçildi.

Oy çokluğuyla seçildi

Adalet Komisyonu Başkanlığı için yapılan oylamada Abdullah Güler için 17 kabul, 5 boş oy kullanıldı. Seçimlere 16 AK Parti ve MHP'li üyelerin yanı sıra 4 CHP'li, 1 HDP'li, 1 İYİ Partili üye katıldı.

AA'ya göre, AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç'un yarın AK Parti Grubu'nda yapılacak kapalı toplantı ile resmen Grup Başkanvekilliği görevine başlaması bekleniyor.