Petrol
111.44
0.60%
Euro
17.2139
1.04%
Dolar
16.0413
0.73%
Altın
965.25
1.73%
Borsa
2387
0.27%
Bitcoin
467.301
-2.82%
BTXN Coin
13.23
-2.00%
Bitexen
24ºC
İstanbul
Güneşli 24 C

    TBMM Adalet Komisyonu Başkanlığı'na Abdullah Güler seçildi

    AK Parti İstanbul Milletvekili ve Adalet Komisyonu Üyesi Abdullah Güler, oy çokluğu ile Adalet Komisyonu Başkanı seçildi. Seçimde, 17 kabul, 5 boş oy kullanıldı.
    • 24.05.2022 - 16:58
    • Güncelleme : 24.05.2022 - 16:59
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    TBMM Adalet Komisyonu Başkanlığı'na Abdullah Güler seçildi

    AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan'ın görevinin sona ermesinin ardından Özkan’ın yerine Adalet Komisyonu Başkanı Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç getirilmişti.

    Tunç’un ardından Adalet Komisyonu başkanlığından boşalan koltuk için yapılan seçimlerde AK Parti İstanbul Milletvekili ve Adalet Komisyonu Üyesi Abdullah Güler seçildi.

    Oy çokluğuyla seçildi

    Adalet Komisyonu Başkanlığı için yapılan oylamada Abdullah Güler için 17 kabul, 5 boş oy kullanıldı. Seçimlere 16 AK Parti ve MHP'li üyelerin yanı sıra 4 CHP'li, 1 HDP'li, 1 İYİ Partili üye katıldı.

    AA'ya göre, AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç'un yarın AK Parti Grubu'nda yapılacak kapalı toplantı ile resmen Grup Başkanvekilliği görevine başlaması bekleniyor.

    TBMM Adalet Komisyonu Başkanlığı na Abdullah Güler seçildi #1


    İlginizi Çekebilir

    Altcoinlerden sürekli gelir için bir yöntem buldu!
    Btcrobo

    Altcoinlerden sürekli gelir için bir yöntem buldu!

    Barcelona, sezonu yenilgiyle bitirdi
    Dünyadan futbol

    Barcelona, sezonu yenilgiyle bitirdi

    İnatçı yağları yakan 10 doğal içecek
    Sağlık

    İnatçı yağları yakan 10 doğal içecek

    Görüş Bildir