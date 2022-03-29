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    TBMM Adalet Komisyonu, kadına ve sağlık çalışanına şiddet gündemiyle toplandı

    Son zamanlarda kadına ve sağlık çalışanlarına şiddet artarken, şiddetin önüne geçilmesi adına öngörülen teklif, TBMM Adalet Komisyonu'na sunuldu.
    • DHA
    • 29.03.2022 - 18:03
    • Güncelleme : 29.03.2022 - 18:11
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    TBMM Adalet Komisyonu, kadına ve sağlık çalışanına şiddet gündemiyle toplandı

    Türkiye Büyük Millet Meclisi Adalet Komisyonu, kadına ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddet gündemiyle toplandı.

    Kadına ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesini öngören düzenlemeleri içeren 'Türk Ceza Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başladı.

    Komisyon, AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç başkanlığında toplandı.

    KOMİSYONA SUNUM YAPILDI

    Teklifin ilk imza sahibi AK Parti Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam, kadına ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddetle mücadele kapsamındaki çalışmalara ilişkin komisyona sunum yaptı.

    TBMM Adalet Komisyonu, kadına ve sağlık çalışanına şiddet gündemiyle toplandı #1

    "DÜZENLEMELERE RAĞMEN ŞİDDET DEVAM EDİYOR"

    Selva Çam, kadına ve sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla pek çok düzenleme yaptıklarını ancak alınan tedbirlere rağmen şiddetin devam ettiğini belirtti.

    TEKLİFİM DETAYLARI DEĞERLENDİRİLDİ

    Konuşmalarına devam eden Çam, yapılan bu düzenlemelerin şiddet eylemlerine karşı hassasiyetlerinin önemli göstergesi olduğunu söyledi.

    Sunumun ardından teklifin geneli üzerindeki görüşmelere geçildi.

    TBMM Adalet Komisyonu, kadına ve sağlık çalışanına şiddet gündemiyle toplandı #2


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