TBMM aşçıları Elbistan'daki aşevinde depremzedelere yemek hazırlıyor Türkiye Büyük Millet Meclisi aşçıları, 6 Şubat'taki depremlerin merkez üslerinden Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde kurulan aşevinde 3 öğün yemek hazırlıyor.

Kahramanmaraş merkezli büyük felaketin yaraları sarılıyor.

Depremden etkilenen 11 ilde de enkaz çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Tüm Türkiye, tek yürek olarak afet bölgelerine yardım topladı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un talimatıyla Şehit Er Mehmet İnan Parkı'nda kurulan aşevinde 5'i TBMM aşçısı olmak üzere 20 meclis personeli görev alıyor.

Günlük 3 öğün yemek

Günlük 400 kişilik kahvaltı, 1000 kişilik de öğlen ve akşam yemeği hazırlanan aşevinde ayrıca çay servisi de yapılıyor.

Depremin ilk gününden bu yana sahada olan görevliler, ilçenin en büyük aşevi konumundaki 400 metrekarelik çadırda pişirdikleri yemekleri depremzedelere ikram ediyor.

Ramazan boyunca devam edecek

Aşevi, ramazanda da hizmetini sürdürecek.