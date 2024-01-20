TBMM Başkanı Kurtulmuş: Azerbaycan ile neşede ve hüzünde birlik olacağız Kurtulmuş, kadın, çocuk, yaşlı demeden katledilen Azerbaycanlı sivilleri rahmetle andı. TBMM Başkanı, "Bir ve birlik olmaya devam edeceğiz" dedi.

AA & Ensonhaber

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Kanlı Ocak" katliamında hayatını kaybedenleri andı.

34 yıl önce yaşanan katliam, Azerbaycan'ın bağımsızlığının kazanılmasında dönüm noktası olarak görülüyor.

26 bin kişilik Sovyet ordusunun katlettiği siviller, bu olayın yıl dönümünde tekrar konuşuluyor.

"Azerbaycanlı kardeşlerimizin acılarını paylaşıyorum"

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

Yakın tarihin kaydettiği en acı verici hadiselerden biri olan 'Kanlı Ocak' katliamında kadın, çocuk, yaşlı demeden katledilen Azerbaycanlı kardeşlerimizi rahmetle anıyor, acılarını paylaşıyorum.

"Tek millet, iki devlet"

Can Azerbaycan'ın bağımsızlığı yolunda canlarını feda eden '20 Yanvar' kahramanlarını unutmayacaklarını ve unutturmayacaklarını belirten Kurtulmuş, şöyle devam etti: