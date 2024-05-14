TBMM Başkanı Kurtulmuş, bugün MHP Grubu'nu ziyaret edecek

AA
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde anayasa mesaisi devam ediyor.
TBMM Başkanı Kurtulmuş, geçtiğimiz hafta Meclis'te grubu bulunan 4 siyasi partiyi ziyaret etti.
Ortak çalışma ve uzlaşı vurgusu yapıldı
Görüşmelerde yeni anayasa çalışmasına ilişkin usul ve esaslar ele alındı, ortak çalışma ve uzlaşı vurgusu yapıldı.
Partilerden destek istedi
Kurtulmuş, yeni ve sivil anayasa için siyasi parti gruplarından destek istedi.
MHP'yi ziyaret edecek
Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, bugün saat 13.00'te de MHP grubu ile görüşecek.Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)
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