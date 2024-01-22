TBMM Başkanı Kurtulmuş, İBB Başkan Adayı Kurum'u kabul etti

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Yerel seçim heyecanı artarak devam ediyor...
AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum, seçim çalışmalarını sürdürüyor.
Kurum, Kurtulmuş ile görüştü
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, İBB Başkan adayı Murat Kurum ile bir araya geldi.
Göksu ve Kabaktepe de yer aldı
Görüşmede, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de yer aldı.
Meclis'in sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
TBMM Başkanımız Numan Kurtulmuş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'yi kabul etti.
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