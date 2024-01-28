TBMM Başkanı Kurtulmuş: Misakımilli anlayışımız güncellenmeli Kurtulmuş, Misakımilli'nin istikamet tayini niteliğinde olduğunu söyledi. Dört hedefe işaret eden TBMM Başkanı, "Misakımilli anlayışımız güncellenmeli" dedi.

AA

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Misakımilli anlayışıyla ilgili önemli mesajlar verdi.

Kurtulmuş, bu anlayışın, "mavi vatan, siber vatan, uzay vatan, yeşil vatan" amaçları doğrultusunda güncellenmesi gerektiğini söyledi.

Misakımilli'nin kabulünün 104. yılı dolayısıyla mesaj paylaşan Kurtulmuş, İstiklal Savaşı sırasında, bağımsızlığa giden yolda edilen yeminin Misakımilli adıyla belgelendiğini belirtti.

Kurtulmuş, bunun memleketin temel taşlarından biri haline geldiğinin altını çizdi.

"Milli bir istikamet tayinidir"

Misakımilli'nin milletin özgürlük ve bağımsızlık anlayışını yansıtan bir ahitleşme olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, şu değerlendirmede bulundu:

Ulusal egemenliğimizin tüm dünyaya duyurulmasından kısa süre önce İstanbul'da ortaya konan iradeyle yazılan bu metin ve mana, Erzurum ve Sivas kongrelerinde oy birliğiyle kabul edilmiş milli bir istikamet tayinidir.

"Mavi vatan, uzay vatan... Misakımilli anlayışımız güncellenmeli"

TBMM Başkanı Kurtulmuş, şunları kaydetti:

Ortak değerlerimiz ve inancımızla verdiğimiz mücadeleyle topraklarımızın bütünlüğü ve bölgemizde arzu ettiğimiz huzur ortamının sağlanması için gösterdiğimiz gayretler, kesintisiz bir kararlılıkla bugün de sürmektedir.



Günümüzde ise Misakımilli anlayışımızın mavi vatan, siber vatan, uzay vatan, yeşil vatan hedeflerimiz çerçevesinde güncellenmesi zorunludur.



Özgürlük ve bağımsızlık ruhunu bizlere aşılayan yeminimize bağlı kalarak, hak yolunda can veren aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi saygıyla anıyoruz.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)