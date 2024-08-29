TBMM Başkanı Kurtulmuş: Yeni anayasa katılımcı olmalı TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yeni anayasa için görüşmelerin süreceğini belirterek, "Partilerin kendi tekliflerini olgunlaştırmasını sağlayacağımız 1 yıllık bir süreç olursa, TBMM'de resmi olarak görüşülmeye başlanır" dedi.

AA

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Habertürk canlı yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın 15 Ağustos'taki Ankara ziyaretinde TBMM Genel Kurulu'na hitap etmesine ilişkin değerlendirmesi soruları Kurtulmuş, Abbas'ın TBMM'de konuşma yaptığı günün hem Türkiye hem de TBMM tarihi için oldukça önemli olduğunu söyledi.

ABBAS'IN TBMM KONUŞMASI

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun 24 Temmuz'da ABD Kongresi'nde konuşma yapacağı haberini aldıktan sonra hemen harekete geçerek 12 Temmuz'da Filistin Devlet Başkanı Abbas'a resmi davet yazısı yazdığını ve kendisini 24 Temmuz'da TBMM'de konuşma yapması için davet ettiğini aktaran Kurtulmuş, "Bizim planlamamız, düşündüğümüz, aynı gün burada konuşturmaktı. Resmi yazıdan önce de kendisiyle irtibata geçildi ama onun sağlık sebepleri ve başka nedenlerle Sayın Abbas'ın o gün buraya gelmesi mümkün olmadı." diye konuştu.

Abbas'la birlikte suikaste uğrayan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'yi de TBMM'ye davet etmeyi planladıklarını anlatan Kurtulmuş, "Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte Heniyye de locadan toplantıyı izleyecekti. Bunları Sayın Cumhurbaşkanımızla da uzun istişare ettik. Hatta rahmetli Heniyye'yi tören salonunda gayriresmi bir programda Gazze'de olan bitenleri anlatması için davet edecektik. Fakat bu planlamalarımızdan 5-6 saat sonra İsmail Heniyye'nin şehadet haberi geldi." ifadelerini kullandı.

"DURUŞUMUZU DÜNYAYA BİR KEZ DAHA GÖSTERDİK"

Filistin davasına çok ciddi bir destek verdiklerinin altını çizen Kurtulmuş, şöyle devam etti:

Topyekun TBMM ve Türkiye siyasetinin Filistin davasının arkasında durduğunu bütün dünyaya göstermiş olduk. Bu toplantıdan önce de 7 Ekim olaylarından bu yana 4 kez TBMM ortak duyarlılığını ortaya koydu. Bunlardan iki tanesinde partilerin grup başkanvekillerinin imzasıyla ortak bildiriler okundu. İki sefer de Başkanlık Tezkeresi olarak bizim Meclise gönderdiğimiz metin okundu, oybirliğiyle kabul edilmiş oldu. Ayrıca TBMM'nin özellikle Uluslararası Adalet Divanı'ndaki yargılama süreci içerisinde Meclis'ten 3 arkadaşımızı görevlendirdik, onlar da her safhasında mahkemenin süreçlerine dahil oldular. TBMM topyekun Filistin davasında durduğu yeri her adımda gösterdi. Abbas'ın ziyareti vesilesiyle de bir arada duruşumuzu bütün dünyaya bir kez daha göstermiş olduk.

"HİÇBİR ŞEKİLDE FİLİSTİN KONUSUNA DESTEK VERMEKTEN ÇEKİNMEYİZ"

TBMM Başkanı Kurtulmuş, "Filistin'i ziyaret etmeyi düşünüyor musunuz?" sorusuna da İsrail'in Gazze'ye saldırılarının başlangıcından itibaren bu tür tekliflerin geldiğini söyledi.

Kurtulmuş, zaman zaman Filistin'e ziyaret konusunun gündeme geldiğinin hatırlatılması üzerine, "Hepimiz yarın sabah Gazze topraklarına gitmek, Filistin'e en yakın desteği vermek isteriz ama nasıl sonuç alacağımızı, en faydalı şekilde nasıl ortaya koyacağımızı hesaplayarak, planlayarak gitmek lazım. Biz, hiçbir şekilde Filistin konusuna destek vermekten çekinmeyiz." diye konuştu.

TBMM GENEL KURULUNUN OLAĞANÜSTÜ TOPLANTISINDA YAŞANANLAR

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP'nin "Anayasa Mahkemesinin Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşmesiyle ilgili verdiği karara ilişin genel görüşme yapılması" önergesini ele almak üzere 16 Ağustos'ta olağanüstü toplanan TBMM Genel Kurulunda yaşananları da değerlendirdi.

Genel Kurulda yaşananların kabul edilemez olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, "Birisinin kalkıp, durduk yerde, dile alınmayacak ağır hakaretlerle Meclis'in büyük çoğunluğunu oluşturan bir partinin mensuplarına hakaret etmesi asla kabul edilemez. Ondan sonraki kavga görüntüleri de kabul edilemez. Bu, Türkiye'ye, TBMM'ye yakışmadı. Hele hele bir gün evvelki o ortak duruşa hiç yakışmadı." şeklinde konuştu.

Geride kalan yasama döneminde Meclis'ten onlarca yasa çıktığını aktaran Kurtulmuş, "Bu kadar emek, bu kadar büyük nitelikli tartışmanın olduğu bir Meclis'te bunların hiçbiri konuşulmuyor, bir yıllık emek o günkü kötü görüntüler ve söylemlerle çöp tenekesine atılıyor. TBMM bunu hak etmiyor." dedi.

"İLK 4 MADDE TARTIŞMASI ZAMAN KAYBI"

Kurtulmuş, şu anda Meclis'te bulunan partilerin tamamının ya yeni anayasa ya çok köklü bir anayasa değişiklik teklifini ya seçim beyannamelerinde ya da parti programlarında ifade ettiğini dile getirdi.

İlk tur sonucunda Demokrat Parti hariç hiçbir partinin "biz bu işte yokuz, ne yaparsanız yapın" demediği gördüklerini kaydeden Kurtulmuş, "Şimdi birinci tur bitti. Bundan sonrasını inşallah güzel, açık bir şekilde yürüteceğiz. Sadece siyasi partiler değil, bütün toplum kesimlerine yayacağız. TBMM'nin öncülüğünde bu süreç yürütülecek." değerlendirmesinde bulundu.

Kurtulmuş, AK Parti, CHP, MHP, İyi Parti, Saadet Partisi temsilcileriyle gayriresmi bir yemekte bir araya geldiklerini ve bu yemekte her partinin temsilcisine, "Anayasanın ilk 4 maddesinin değişmesini istiyor musunuz?" diye sorduğunu, hepsinden "Hayır" cevabını aldığını söyledi. Parlamentoda bulunan büyük bir çoğunluğun ilk 4 maddeyle ilgili değişiklik talebinin olmadığını vurgulayan Kurtulmuş, "İlk 4 madde tartışması yapmanın ben zaman kaybı olduğuna, Türkiye'de lüzumsuz tartışmaların kapısını açacağına, bu anayasa tartışmalarını da başından zehirleyeceğine inanıyorum." diye konuştu.

"YENİ ANAYASA KATILIMCI OLMALI"

Kurtulmuş, yeni anayasa sürecine ilişkin takvimin sorulması üzerine şunları söyledi:

Bir yıl içerisinde, diyelim ki Ekim 2024'ten 2025'e kadar her ay planlanmış bir şekilde hangi gruplarla konuşacağız, sadece benim konuşmam değil, bütün Türkiye'nin konuşmasını, siyasetin konuşmasını, partilerin kendi tekliflerini olgunlaştırmasını sağlayacağımız böyle 1 yıllık bir süreç olursa, ümit ediyorum ki önümüzdeki sene ekim ayında da bu TBMM'de resmi olarak görüşülmeye başlanır. Bunun için de yani sadece anayasa görüşmeleri değil, Türkiye'de siyasetin dilinin, normalleşme diyoruz ya bunun mutlaka sağlanması lazım.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)