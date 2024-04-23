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TBMM Başkanı Kurtulmuş yeni bir uygulama getirdi: Makam aracı yerine otobüs

TBMM Başkanı Kurtulmuş yeni bir uygulama getirdi: Makam aracı yerine otobüs TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis’in açılışının 104'üncü yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında katıldığı programlara, makam aracı yoğunluğunun önüne geçmek için otobüsle gitti.