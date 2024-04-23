Devlette tasarruf dönemi son sürat devam ediyor...
Tasarruf tedbirleri kapsamında yeni adımlar sürüyor.
Otobüs kullandılar
Kurtulmuş ile devlet erkanı, Başkentin farklı noktalarında gerçekleştirilen programlara ulaşım için otobüs kullandı.
Milletvekilleri aynı otobüsle Anıtkabir’e geçti
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Meclis Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirilen çelenk koyma töreninin ardından milletvekilleri, kabine üyeleri, TBMM Başkanlık Divanı üyeleri ve TBMM idari personeliyle aynı otobüsle Anıtkabir’e geçti.
Anıtkabir’deki törenin ardından önce Birinci Meclis, ardından TBMM’ye gelen Kurtulmuş ve beraberindeki heyet, makam aracı yerine otobüs kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kamuda tasarruf mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan da dün Irak dönüşü uçakta gazetecilere yaptığı açıklamada kamuda tasarruf için dikkat çeken ifadeler kullanmıştı.
Erdoğan, milletin refahını artırmaya yönelik adımlar atıldığını belirterek gereksiz harcamaların ortadan kaldırılacağının altını çizdi.
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