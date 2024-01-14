TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan İyi Parti'nin ortak bildiri talebine olumlu yanıt TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, şehitlerimiz ve terörle mücadele için, meclisteki partilerin grup başkanlıklarını ortak bildiri yayınlamaya davet etti.

ensonhaber.com

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada 9 askerimiz şehit oldu.

İyi Parti, şehit askerlerimiz için ortak bildiri yayınlama talebi verdi.

Kurtulmuş'tan, talebe olumlu yanıt

Bu talebe TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan olumlu yanıt geldi.

Bildiriye katılmaları konusundaki yazı, meclisteki partilerin grup başkanlıklarına gönderildi.

"Milletimizin Gazi Meclisimizden beklentisi, teröre karşı kararlı duruşumuzun gösterilmesidir"

Gönderilen yazıda şu ifadeler yer aldı:

"Milletimizin Gazi Meclisimizden beklentisi, teröre karşı kararlı duruşumuzun gösterilmesidir. Milli iradenin tecelligahı olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin hazırlayacağı bir ortak bildiri, 85 milyon vatandaşımızın terörle mücadeleye tam ve kararlı desteğinin de ifadesi olacaktır."

CHP ve DEM ortak bildiriye imza atmadı

23 Aralık'ta verdiğimiz 12 şehidin ardından yayınlanmak istenen ortak bildiri, meclisteki CHP ve DEM Parti grupları tarafından imzalanmamış, ortak bildiriye MHP, AKP, İYİ Parti imza atarken özellikle CHP'nin imza atmamış olması tepki toplamıştı.