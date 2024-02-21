TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, milli muharip uçak KAAN'ın yaptığı ilk uçuşla ilgili açıklamada bulundu.
Uçuş, yaklaşık 11 dakika sürdü ve Ankara semalarında gerçekleştirildi.
Projeden övgüyle söz eden Kurtulmuş, başarılı uçuş dolayısıyla Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) ile Savunma Sanayii Başkanlığı'nı kutladı.
İlk uçuş başarılı
Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Milli Muharip Uçağımız KAAN, ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi." dedi.
Kurtulmuş: Gurur projesi
KAAN girişiminin gurur verici olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, şöyle devam etti:
Bu gurur projesini ülkemize kazandıran Türk Havacılık Uzay Sanayii ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığını kutluyorum.
TBMM Başkanı Kurtulmuş, paylaşımında "#TürkiyeYüzyılı", "#MilliTeknolojiHamlesi" etiketlerinin yanı sıra Türk bayrağına da yer verdi.
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