TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan KAAN yorumu: Gurur projesi Kurtulmuş, ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştiren KAAN ile ilgili "Gurur projesi" ifadesini kullandı.

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AA & Ensonhaber

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, milli muharip uçak KAAN'ın yaptığı ilk uçuşla ilgili açıklamada bulundu.

Uçuş, yaklaşık 11 dakika sürdü ve Ankara semalarında gerçekleştirildi.

Projeden övgüyle söz eden Kurtulmuş, başarılı uçuş dolayısıyla Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) ile Savunma Sanayii Başkanlığı'nı kutladı.

İlk uçuş başarılı

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Milli Muharip Uçağımız KAAN, ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi." dedi.

Kurtulmuş: Gurur projesi

KAAN girişiminin gurur verici olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, şöyle devam etti:

Bu gurur projesini ülkemize kazandıran Türk Havacılık Uzay Sanayii ve Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığını kutluyorum.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, paylaşımında "#TürkiyeYüzyılı", "#MilliTeknolojiHamlesi" etiketlerinin yanı sıra Türk bayrağına da yer verdi.