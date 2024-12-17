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AA & Ensonhaber

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, çeşitli ziyaretler ve Hazreti Mevlana'nın 751. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri kapsamında geldiği Konya'da, Mevlana Müzesi'ne ziyarette bulundu.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un da eşlik ettiği ziyarette Kurtulmuş, Hazreti Mevlana'nın sandukası başında dua etti, müzedeki vatandaşlarla sohbet etti.

KURTULMUŞ'TAN KUDÜS DUASI

Hz. Mevlana'nın 751. Vuslat Yıldönümü (Şeb-İ Arus) Uluslararası Anma Töreni'ne katılarak konuşma yapan Kurtulmuş, "Ya Rabbi, Şam ve Halep'i özgürleştirdiğin gibi Kudüs'ü ve Kudüs Mevlevihanesi'ni de özgürleştir, bu günleri görmeyi bizlere nasip eyle" ifadelerini kullandı.