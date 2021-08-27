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    TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Afganistan'daki saldırıları kınadı

    Şentop, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile Afganistan'daki saldırıları kınadı. Şentop, "Afganistan'da huzur ve barışın hâkim olacağı günler için dua ediyoruz" ifadelerini kullandı.
    • Haber Merkezi
    • 27.08.2021 - 14:45
    • Güncelleme : 27.08.2021 - 15:33
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    TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Afganistan'daki saldırıları kınadı

    Afganistan’da Taliban’ın yönetimi ele geçirmesinin ardından tansiyon gün geçtikçe yükseliyor.

    Başkent Kabil’de, Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı yakınlarında, 26 Ağustos tarihinde akşam saatlerinde 2 ayrı patlama gerçekleşti.

    Yaşanan patlamanın ardından, Afganistan halkı 4 patlamayla daha sarsıldı.

    ABD Başkanı Joe Biden, patlamalardan DEAŞ/Horasan kolunun sorumlu olduğunu, intikamın alınacağını açıkladı.

    150'DEN FAZLA YARALI

    Bölgede 150’den fazla kişi yaralanırken, ölü sayısının 90’ı geçebileceği ifade edildi.

    Yaşanan menfur saldırı, Türkiye Büyük Millet Meclisi  (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop tarafından da kınandı.

    TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Afganistan daki saldırıları kınadı #1

    "BÖYLE BİR KATLİAMI HİÇBİR ŞEY MAZUR GÖSTEREMEZ"

    Şentop, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

    "Afganistan'da gerçekleşen insanlık dışı, vahşi saldırıları lanetliyoruz. Masum insanları hedef alan böyle bir katliâmı hiçbir şey mazur gösteremez; sorumluluğunu hafifletemez. Afganistan'da huzur ve barışın hâkim olacağı günler için dua ediyoruz."

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