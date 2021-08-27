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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Afganistan'daki saldırıları kınadı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Afganistan'daki saldırıları kınadı

Şentop, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile Afganistan'daki saldırıları kınadı. Şentop, "Afganistan'da huzur ve barışın hâkim olacağı günler için dua ediyoruz" ifadelerini kullandı.