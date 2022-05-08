TBMM Başkanı Mustafa Şentop Anneler Günü'ne özel mesaj yayınladı

Anneler Günü için özel mesaj yayınlayan Mustafa Şentop, 'Her çocuğa, cana, tabiata anne kalbiyle yaklaşan tüm kadınların Anneler Günü kutlu olsun' dedi.

Her yıl mayıs ayının ikinci pazar günü kutlanan Anneler günü, bir rivayete göre ilk kez 1914 yılında kutlanıldı.

Annelere hediye edilen gün, yurt genelinde de heyecanla kutlanmaya başladı.

Bu kapsamda sosyal medya mecralarında anneler gününe özel mesajlar yayınlanırken, TBMM başkanı Mustafa Şentop da bugünü es geçmedi.

Mustafa Şentop, anneler günü mesajı yayınladı

Anne sevgisinin tarif edilemez bir duygu olduğunu vurgulayan Mustafa Şentop, yayınladığı mesajında şu ifadelere yer verdi;

"Anne …

Bütün cümlelerin, kelimelerin ötesinde, her birimizin yüreğinde tarifi imkansız bir sevginin derin ifadesi… Bir evladı sevmek, merhametle sonsuz şefkatle sarmak, korumak, gözü gibi sakınmak, kendi canından öte can bilmek, annelerimizin yüreğinin yüceliğini ifade etmekte yeterli olmayacaktır.





"Ömürlerini çocuklarımızın ömürlerine adayan annelerimize şükranlarımı sunuyorum"

Sevgi evlerimizde evlatlarımıza gönüllü annelik yapan, evlerinin kapılarını sonsuz sevgi ve şefkatle ardına kadar açan koruyucu annelerimize, dünyanın her coğrafyasında en yüce duygularıyla ömürlerini çocuklarımızın ömürlerine adayan tüm annelerimize şükranlarımı sunuyorum.

"Diyarbakır annelerimizin hürmetle ellerinden öpüyoruz"

Gözlerinden sakınarak yetiştirip büyüttükleri evlatlarını, ömrünün baharında vatana emanet eden şehit annelerimizin, hasretle acıyla kendi çocuklarından öte tüm evlatlar için mücadele eden Diyarbakır Annelerimizin, hürmetle ellerinden öpüyoruz.

"Tüm kadınların Anneler Günü kutlu olsun"

Cenab-ı Hak yüreklerimizde hiç bitmeyen hasretleriyle, hüzünleriyle, ahirete irtihal etmiş annelerimize rahmet eylesin. Üzerimizdeki emekleri koşulsuz sevgileriyle, hayır dualarını almak niyazımızla, hayatımızın ışığı gözlerimizin nuru başlarımızın tacı annelerimizin, Sevgili Annemin, her çocuğa, cana, tabiata anne kalbiyle yaklaşan tüm kadınların Anneler Günü kutlu olsun."