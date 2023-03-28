TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığına ilişkin konuştu TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığına yapılan itiraza ilişkin, "Cumhurbaşkanımızın adaylığı için istisna hükme gerek yok, bu bir hukuki değil siyasi tartışmadır" dedi.

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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın adaylığına yapılan itiraza ilişkin, "Cumhurbaşkanımızın adaylığı için istisna hükme gerek yok, bu bir hukuki değil siyasi tartışmadır" dedi.

Şentop ayrıca şunları da söyledi:

Tartışmaları önlemek için düzenlemede ek madde var. Binlerce avukat Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aday olacağı görüşünü ifade ediyor. Anayasa'nın 101'inci maddesi 30 Nisan 2018 tarihinde yürürlüğe girdi. Hukukta kural şudur. Bir kanun hükmü yürürlüğe girdikten sonra uygulanır. Bundan sonraki süreçte Cumhurbaşkanımız bir defa aday olmuş ve seçilmiştir. 14 Mayıs'taki ikinci adaylığıdır. 30 Nisan 2018'deki yürürlüğü 2014'tekilere uygulayabilmek için özel istisnalar lazımdır. 2018'dekinde böyle bir özel istisna yok.

Ayrıntılar gelecek...