TBMM Başkanı Mustafa Şentop: Fransa'daki sorgu, devlet eliyle eşkıyalıktır

Fransa'da gözaltına alın 10 yaşındaki 4 Türk çocuğa ilişkin açıklama yapan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, bunun hesabının hukuk kuralları içerisinde sorulması gerektiğini söyledi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Fransa'da 11 saat sorguya alınan 4 Türk çocuğuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

Fransa'da 4 Türk çocuğu, okulda öğretmenleriyle girdikleri Hz. Muhammed'e hakaret içeren karikatürlere ilişkin tartışmanın ardından Fransız polisi tarafından gözaltına alınmıştı.

"DEVLET ELİYLE EŞKIYALIK"

Şentop, "Bu devlet eliyle yapılan bir eşkıyalıktır." dedi.

"HESABI SORULMALI"

Şentop'un açıklamalarının devamında, "Bunun hesabı, mutlaka hukuk kuralları içerisinde sorulmalıdır." ifadeleri yer aldı.