TBMM Başkanı Mustafa Şentop: İdam cezasının bulunması kanaatindeyim

Parlamentoda konunun tartışılması gerektiğini belirten TBMM Başkanı Şentop, "Çok sınırlı olarak, belli suçlara mahsus olmak üzere idam cezasının bulunması gerektiği kanaatindeyim." dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Tekirdağ programları kapsamında Marmaraereğlisi ilçesine gitti.

Şentop, Marmaraereğlisi Adliye binası açılışı sonrası basın mensuplarının sorunlarını yanıtladı.

“İDAM CEZASININ BULUNMASI KANAATİNDEYİM”

Bir gazetecinin, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin idam cezasının geri getirilmesi konusundaki görüşlerini sorması üzerine Şentop, konuyla ilgili görüşlerini farklı zaman ve vesilelerde Anayasa Komisyonu Başkanı olduğu dönemlerde de dile getirdiğini hatırlatarak, “Çok sınırlı olarak belli suçlara mahsus olmak üzere idam cezasının bulunması gerektiği kanaatindeyim.” dedi.

“VAHŞİCE İNSAN ÖLDÜRME, KÜÇÜK ÇOCUKLARA CİNSEL SUÇLAR…“

Şentop, “Bunlardan bir tanesi eski tabirle teamülden, tasarlayarak adam öldürme, vahşice insan öldürme suçları bir de küçük çocuklara karşı işlenen cinsel suçlar çerçevesinde sadece bunlarla sınırlı olmak kaydıyla idam cezasının olması gerektiğini düşünenlerden birisiyim." diye konuştu.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, idam cezasına yeşil ışık yaktı İZLE

“TARTIŞILMASI GEREKEN BİR KONU”

Bununla ilgili akademisyen olduğu dönemlerde çalışmalar da yaptığının altını çizen Şentop, “Bu konuda cezanın gelebilmesi için bir Türkiye içerisinde anayasa değişikliğine ihtiyaç var, bir de Türkiye'nin taraf olduğu Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde ek protokoller var bunlarla ilgili de değerlendirilme yapılması gerekir, bu konuda takdir parlamentomuzun, görüşülüp, tartışılması gereken bir konu.” ifadelerini kullandı.

Şentop, cezaların caydırıcı olması gerektiğine vurgu yaptı.