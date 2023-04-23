TBMM Başkanı Mustafa Şentop: Seçimlerin adil yapılacağından kimsenin kuşkusu olmamalı Muhalefetin seçimlere şaibe karıştırılacağı iddialarına ilişkin konuşan Mustafa Şentop, 14 Mayıs seçimleri bugüne kadar olduğu gibi adil ve şeffaf bir biçimde yapılacağından kimsenin kuşkusu olmamalıdır" dedi.

DHA

TBMM Genel Kurulu, Meclis'in 103'üncü açılış yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Meclis Başkanı Mustafa Şentop başkanlığında özel gündemle toplandı.

Genel Kurulun açılışında saygı duruşundu bulunuldu.

Açılışta konuşan TBMM Başkanı Şentop, 6 Şubat'ta meydana gelen deprem felaketini hatırlatarak başsağlığı diledi.

"Hayati bir seçime gidiyoruz"

Ardından 14 Mayıs'ta yapılacak seçimleri hatırlatan Şentop şöyle konuştu:

Türkiye olarak hayati önemde bir seçime gidiyoruz. Evvelemirde bu seçimin memleketimiz ve milletimiz için hayırlı neticeler vermesini temenni ediyorum. Bu temenniyle birlikte şu hakikati de ifade etmeye mecburum; 1946'daki usulsüzlükler hariç çok partili siyasi hayata geçtikten sonra Türkiye bütün seçimlerini şaibesiz, şeffaf ve adil bir biçimde gerçekleştirmiş, milletin iradesi bu seçimler neticesinde ortaya çıkmıştır. 14 Mayıs'ta gerçekleşecek seçimlerin de bugüne kadar olduğu gibi adil ve şeffaf bir biçimde yapılacağından kimsenin kuşkusu olmamalıdır. Türkiye'nin siyasi birikimi ve demokratik tecrübesi bunu gerektirmektedir. 14 Mayıs'ta gerçekleşecek seçimin ülkemiz adına önemli bir eşik anlamı taşıdığına şüphe yoktur. Bu seçim, dünyanın ve bölgemizin derin çalkantılarla ve altüst oluşlarla sınandığı bir dönemde gerçekleşmektedir.

Terörle mücadeleyi anlattı

Türkiye'nin terörle mücadelesindeki başarısını anlatan Şentop şu ifadeleri kullandı:

Terörü bitme noktasına getirmesinde, sınırları dışındaki terör odaklarını işlemez kılmasında en önemli etken, savunma sanayiinde yapılan dev hamlelerdir. Sadece 10 Nisan'da hizmete giren TCG Anadolu bile tek başına Türkiye'nin bölgesinde ve küresel ölçekte eriştiği aşamayı, iddialarını destekleyecek güce ulaşma yetenek, hız ve enerjisini göstermesi bakımından çok büyük öneme sahiptir.

"27'nci dönemin son oturumu"

Şentop ayrıca, özel gündemli bu oturumun 27'nci dönemin son oturumu olduğunu hatırlatarak şöyle konuştu:

Bu vesileyle, küresel salgın gibi zorlayıcı şartlarda görev yapan, milletin kendisinden beklediği hizmetleri yerine getirmek için gayret gösteren bütün milletvekili arkadaşlarımı kutluyorum. Demokraside temsil, bir bayrak değişimidir. Bugün oturumda hazır bulunan arkadaşlarımızın bir kısmı önümüzdeki dönem burada bulunmayacak. 28'inci Yasama Döneminde bu çatı altında bulunmayacak milletvekillerinden birisi de benim. Şunu belirtmek isterim ki; hayatımın en büyük iftiharlarından birisi, milli mücadeleye karargahlık yapmış ve 15 Temmuz hain darbe teşebbüsüne direnmiş bu gazi Meclis'in iki kez seçilerek, üstelik 100'üncü kuruluş yıl dönümüne denk gelecek şekilde başkanlığını yapmaktır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli'ye teşekkür etti

Konuşmasında hem veda hem de teşekkür eden Şentop açıklamalarını şu şekilde tamamladı: