TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tekirdağ'da konaklama kararına son verilen depremzedeleri ziyaret etti TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin kentte misafir ettiği ancak konaklamalarına son verme kararı aldığı depremzedeleri ziyaret etti. Depremzedeler yaşadıkları üzüntülü anları Şentop'a anlattı.

AA

Cumhur İttifakı'na 14 Mayıs seçimlerinde büyük destek veren deprem bölgesine yönelik sosyal medyadaki 'insanlık dışı' söylemlerin yankıları sürerken, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin aldığı karar tartışmaları daha da alevlendirdi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından kentteki otellerde misafir ettiği 550 depremzedeye verdiği hizmeti 21 Mayıs günü sonlandıracağını duyurdu.

Tüm kesimlerin tepki gösterdiği olay sonrası İçişleri Bakanlığı, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi hakkında soruşturma başlattı.

Mustafa Şentop ziyaret etti

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kumbağ Mahallesi'nde Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin kentte misafir ettiği ancak konaklamalarına son verme kararı aldığı depremzedeleri ziyaret etti.

Depremzedelerle bir süre sohbet eden Şentop, çocuklara oyuncak verdi.

"Size bir kahve bile yok dediler"

Yaşadıklarını anlatan depremzedeler çok sayıda hakaretlere maruz kaldıklarını belirterek yaşadıklarını şöyle anlattı:

CHP’li Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi çalışanları bizlere diyor ki: Size kahve yok bundan sonra. Siz hayatınızda bu markayı mı gördünüz? dediler. Bizi keşke almasalardı, bu muameleyi yapacaklarına almasalardı.

Şentop, ziyaretin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, seçim akşamı depremzede vatandaşlara veya başka illere giden vatandaşlara, kendini bilmez insanlıktan nasibi olmayan kişilerin ağır hakaretler etmeye başladığını, ertesi gün de Tekirdağ'da depremzedelerin konaklamalarına son verilmesinin çok üzücü olduğunu söyledi.

"Devletin bütün kurumları emrinizdedir"

Devletin tüm imkanlarını depremzede vatandaşlar için seferber etmişken, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesinin yaptığının kabul edilemez olduğunu anlatan Şentop, konuşmasına şöyle devam etti:

Nitekim hemen anında bu konuda devletimizin çeşitli kurumları, AFAD başta olmak üzere her türlü ihtiyaçları karşılamak üzere harekete geçtiler. Devletimizin esasen buna ihtiyacı yok. Zaten her yerde tüm imkanları seferber etmiş durumdayız. Bunlar belediyelerin de üstlendiği gönüllü işler. Belediyelerde tabii ki milletimizin imkanlarını kullanıyor. Bu hepimizin ortak acısı, depremde yaşananlar. Sade orada depreme maruz kalan vatandaşlarımızın değil. Bu anlayışla devlet kurumları, mahalli idareler, belediyeler, STK'ler, münferiden bütün vatandaşlarımız seferber olmuştu. Biz de bu gözle bakıyorduk. Ama seçim sonrası istediğini elde edemeyen bazı siyasi bakış gözlerini bürümüş, kapatmış. İnsanların bu tür davranışları hepimizi çok derinden yaraladı. Ben şimdi kendilerini ziyaret ettim. Hem geçmiş olsun dileklerimi ilettim. Hem de bütün imkanlarımızla devletin bütün kurumları emrinizdedir.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından misafir edilen depremzede vatandaşların bazı kısıtlamalarla karşı karşıya kaldığını anlatan Şentop, "Yani belli ölçüde ziyaretler, misafir ağırlama vesaire onlardaki kısıtlamalar bir nevi burayı bir kampa bir esir kampına dönüştürmüş vaziyette. Bu da çok şaşırtıcı ne biçim bir anlayıştır bu, hayret ediyor insan." ifadelerini kullandı.

Şentop, devletin tüm kurumlarının depremzede vatandaşların emrinde olduğunu söyledi.

"Ben kendilerini ziyaret edip bir geçmiş olsun dileklerimi ilettim"

Deprem felaketinin herkesin başına gelebileceğini vurgulayan Şentop şu ifadeleri kullandı: