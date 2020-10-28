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- TBMM Başkanı Mustafa Şentop: Türkiye, Azerbaycan'ın yanında yer almaya devam edecek
TBMM Başkanı Mustafa Şentop: Türkiye, Azerbaycan'ın yanında yer almaya devam edecek
- AA
- 28.10.2020 - 10:53
- Güncelleme : 28.10.2020 - 11:11
İşgalci Ermenistan ile uluslararası hukuk mücadelesi veren Azerbaycan, cephede hakkı olan Karabağ topraklarını almayı sürdürüyor.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, Azerbaycan'ın Ermenistan'a karşı mücadelesine ilişkin açıklamalarda bulundu.
TÜRKİYE, AZERBAYCAN'IN YANINDA
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Türkiye bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da, tarihi gerçeklere ve uluslararası hukuka göre haklı olan davasında ve vatan savunmasında Azerbaycan’ın yanında yer almaya devam edecektir." dedi.
DOĞU AKDENİZ'DE DİPLOMASİ ÇÖZÜMÜ
Doğu Akdeniz'de kalıcı adalet vurgusu da yapan Şentop, bölgedeki gerginliğin diplomasi ile çözülmesi taraftarı olunduğunu söyledi.
TBMM Başkanı Şentop, Doğu Akdeniz'e ilişkin şu açıklamalarda bulundu:
"Bizler bu coğrafyada her zaman kalıcı barıştan yana olduk. Adalete ve hukuka olan inancımızla, Doğu Akdeniz’de ihdas edilen gerginliği diplomasinin bütün imkanlarıyla çözmekten yanayız. İçinde bulunduğumuz coğrafyanın kalıcı barışa kavuşması kararlı duruşumuzu devam ettirmemizi zorunlu kılıyor."