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    TBMM Başkanı Mustafa Şentop: Türkiye daima Kazakistan'ın yanındadır

    TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sosyal medya hesabından paylaştığı açıklama ile kardeş ülkemiz olan Kazakistan'la ilgili üzüntüsünü dilerek getirerek, olayı yakından takip ettiğini belirtti.
    • DHA
    • 06.01.2022 - 13:04
    • Güncelleme : 06.01.2022 - 13:27
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    TBMM Başkanı Mustafa Şentop: Türkiye daima Kazakistan'ın yanındadır

    Kazakistan'da günlerdir süren gerilimin etkisi dinmezken, Türkiye'den peş peşe destek mesajları gelmeye başladı.

    Yaşanan olaylara ilişkin son açıklama, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan geldi.

    "TÜRKİYE DAİMA KAZAKİSTAN'IN YANINDADIR"

    TBMM Başkanı Şentop, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Dost ve kardeş ülke Kazakistan'da yaşanan olayları üzüntüyle ve yakından takip ediyoruz. Kazakistan devletinin ve kardeş Kazakistan halkının akl-ı selimle bu zor günleri aşacağına, sür'atle huzur ve istikrara kavuşacağına inanıyoruz. Türkiye daima Kazakistan'ın yanındadır." dedi.

    TBMM Başkanı Mustafa Şentop: Türkiye daima Kazakistan ın yanındadır #1


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