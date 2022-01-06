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- TBMM Başkanı Mustafa Şentop: Türkiye daima Kazakistan'ın yanındadır
TBMM Başkanı Mustafa Şentop: Türkiye daima Kazakistan'ın yanındadır
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sosyal medya hesabından paylaştığı açıklama ile kardeş ülkemiz olan Kazakistan'la ilgili üzüntüsünü dilerek getirerek, olayı yakından takip ettiğini belirtti.
- DHA
- 06.01.2022 - 13:04
- Güncelleme : 06.01.2022 - 13:27
Kazakistan'da günlerdir süren gerilimin etkisi dinmezken, Türkiye'den peş peşe destek mesajları gelmeye başladı.
Yaşanan olaylara ilişkin son açıklama, TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan geldi.
"TÜRKİYE DAİMA KAZAKİSTAN'IN YANINDADIR"
TBMM Başkanı Şentop, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Dost ve kardeş ülke Kazakistan'da yaşanan olayları üzüntüyle ve yakından takip ediyoruz. Kazakistan devletinin ve kardeş Kazakistan halkının akl-ı selimle bu zor günleri aşacağına, sür'atle huzur ve istikrara kavuşacağına inanıyoruz. Türkiye daima Kazakistan'ın yanındadır." dedi.