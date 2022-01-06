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TBMM Başkanı Mustafa Şentop: Türkiye daima Kazakistan'ın yanındadır

TBMM Başkanı Mustafa Şentop: Türkiye daima Kazakistan'ın yanındadır

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sosyal medya hesabından paylaştığı açıklama ile kardeş ülkemiz olan Kazakistan'la ilgili üzüntüsünü dilerek getirerek, olayı yakından takip ettiğini belirtti.