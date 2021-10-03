TBMM Başkanı Mustafa Şentop’a, sokak köpeği hediye edildi

Keşan Sokak Hayvanları Geçici Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi ile Pati Parkı açılışına katılan TBMM Başkanı Mustafa Şentop’a, Keşan Belediye Başkanı tarafından sokak köpeği hediye edildi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Keşan Belediyesi tarafından yaptırılan, Keşan Sokak Hayvanları Geçici Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi ve Pati Parkı açılışına katıldı.

Açılışta konuma yapan Şentop, Allah’ın kainat içerindeki her şeyi belli bir nizam içerinse yarattığını, bu dengenni en önemli unsurlarından birinin de hayvanlar olduğunu ifade etti.

"Kainatın bu nazik dengesini korumak, 'yaratılanı yaratandan ötürü sevmek' düsturu, inancımız ve medeniyetimizin geleneğidir." diyen Şentop, Osmanlı medeniyetinin sokak hayvanlarına tanınan haklarla günümüzden çok ileride olduğuna işaret ederek örnekler verdi.

SULTAN 3. MURAD’IN FERMANINI HATIRLATTI

1587 yılında Sultan 3. Murad'ın fermanıyla dünyanın ilk hayvan hakları kanununun çıkarıldığını belirten Şentop, şu sözleri kaydetti:

"3. Murad'ın fermanı at ve katırlara taşıyabileceklerinin üstünde yükleme yapılmasını yasaklamakta, buna uymayanlara da ceza getirmektedir. Osmanlı döneminde ayrıca yaban hayatının korunmasına ilişkin, avcılığın avlanmanın kurallarına dair hem denizde hem de karada bazı sınırlamalar getiren kanunlar mevcuttur."

Şentop, havanlara merhamet etmenin medeniyetten gelen bir duygu olduğunu, sokak hayvanlarına gösterilen merhamet ve onlar için yapılanları gönül zenginliğinin de bir göstergesi olarak nitelediğini ifade etti.

“KEDİ, KÖPEK, KUŞ VE GÜÇTEN DÜŞMÜŞ YÜK HAYVANLARININ BARINABİLECEĞİ BİR YUVA OLACAKTIR”

Sevgi ve merhamet üzerine inşa edilen medeniyetin mirasını yaşatmaya ve geliştirmeye çalıştıklarını ifade eden Şentop, sözlerine şu ifadeler ile devam etti:

"Bir taraftan hayvanları korumaya yaşatmaya çalışırken, diğer taraftan hayvan sevgisini çocuklarımıza, gençlerimize aşılama gayreti içerisindeyiz. Bu sebeple açılışını yaptığımız bu merkez, bu festival, son derece önemlidir. Trakya'nın en büyük ve en kapsamlı sokak hayvanları geçici bakım evi olan Keşan Sokak Hayvanları Geçici Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi 72 dönümlük bir alanda bin hayvan kapasiteli kedi, köpek, kuş ve güçten düşmüş yük hayvanlarının barınabileceği bir yuva olacaktır.

“BU TESİS İÇİNDE 2 AMELİYATHANEMİZ MEVCUTTUR”

Aynı zamanda bu tesis içinde iki ameliyathanemiz mevcuttur. Kediden köpeğe, kuştan ata kadar sahipsiz hayvanlarımız vatandaşlarımız tarafından burada sahiplendirilecektir aynı zamanda. Tarihte leylekler için hastane kurmuş ince ve büyük merhametin timsali ecdada sahip olan bizler, bu geçici barınaklarda buraya gelen, bakıma muhtaç olan hayvanları belli bir süre içerisinde misafir edeceğiz."

2020 verilerine göre, yerel yönetimler tarafında idare edilen geçici hayvan bakım evlerinin yaklaşık 100 bin toplam kapasitesi olduğunu belirten Şentop, 255 hayvan barınağının bulunduğunu belirtti.

“HAYVANLARA KARŞI İŞLENEN SUÇLARA HAPİS CEZASI DÜZENLENDİ”

Hayvanları Koruma Kanunu'na ilişkin düzenlemenin geçen yıl yasama yılında çıkartıldığını hatırlatan Şentop, bu düzenlemeyle hayvanların mal ya da eşya olarak gören anlayışı kaldırıldığını ve can statüsüne kavuşturduklarını belirterek şu sözleri kullandı:

"Bu kanun düzenlemesi bağlamında hayvanlara karşı işlenen suçlara da hapis cezası düzenlendi. Yine bu kapsamda belediyelere verilen sorumluluklar ve buna bağlı olarak mali destekler arttırıldı. Son çıkan yasal düzenlemelerle insanlık ayıbı olan pet shoplarda olumsuz şartlarda bir meta aracı olan kedi köpek satışı da artık yapılamaz hale getirildi.

“YERYÜZÜ SADECE İNSANA AİT DEĞİLDİR”

Yeryüzü sadece insana ait bir alan değildir. İnsanoğlu maalesef kendini tabiatın tek hakimi zannetmekte, yanılgıya düşmekte. Kentlerimizde sokak hayvanlarının barınabilmesinin giderek zorlaştığı, bazen vahim görüntülerin ortaya çıktığı durumlar yaşanmıştır. Malumunuz olduğu üzere sokak hayvanı dediğimiz sahipsiz sokakta doğan yaşayan ya da evden atılan başıboş bu hayvanlarla insanlar arasındaki etkileşimi sağlıklı boyutlarda tutup halk ve hayvan sağlığını güvence altına almak devletimizin sorumluluğudur."





“KONUŞAMASALAR DA ONLAR TERK EDİLDİKLERİNİN FARKINDALAR”

Hayvan Hakları Federasyonu'nun istatistiklerine göre, Türkiye'de evcil hayvanların satıldığı dükkanlardan alınan hayvanların yüzde 60 veya 70'inin maalesef bir süre sonra sokağa atıldığının altını çizen Şentop, terkedilen sokak hayvanlarının hüzünlerinin gözlerinden okunduğunu söylerek, "Terk edilen kedi ve köpekler bir çocuğun karne hediyesi, kimi bir sevgilinin doğum günü hediyesi olarak önce seviliyor, hevesler geçince ya sokakların ya da hayvan barınaklarının sakini oluyorlar.

Konuşamasalar da onlar terk edildiklerinin farkındalar. Çoğu zaman yemeden içmeden kesilenler var aralarında. Hepiniz sahibine bir şey olduğunda onunla birlikte acı çeken, hatta sahibi öldükten sonra kendisi de kısa bir süre sonra yaşama son veren, veda eden, ölen hayvanların haberlerini okumuş ve görmüşsünüzdür." sözlerini kaydetti.

Sokağa atılan hayvanların başıboş şekillerde üremesiyle onlara ilgisiz davranmak suretiyle caddelerin, barınakların hızla dolduğunu belirten Şentop, bir hayvan sahiplenildiğinde sorumluluk bilincin de olunmasını tavsiye etti.

SOKAK KÖPEĞİ HEDİYE EDİLDİ

Şentop, Keşan Belediyesinin hayvanlara karşı duyarlılığını bu kapsamdaki faaliyetlerini takdirle takip ettiğini ifade etti.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Şentop'a konuşmasının ardından bir sokak köpeği armağan etti.

DERECEYE GİRENLERE ÖDÜLLERİNİ VERDİ

Trakya Pet Festivali kapsamında düzenlenen kedi-köpek güzellik yarışmalarında dereceye girenlere ödüllerini Şentop verdi.

Şentop daha sonra, protokol üyeleriyle bakımevinin açılış kurdelesini kesti, hayvan barınaklarını gezdi.