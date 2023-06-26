TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, AKPM'de onaylanan raporu kınadı Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye'nin darbecilerle meşru mücadelesini hedef gösteren bir raporun Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nde onaylanmasına tepki gösterdi.

ensonhaber.com

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi bir kez daha Türkiye karşıtı bir karara imza attı.

Bir İngiliz milletvekilinin hazırladığı ve Türkiye’nin terör örgütü FETÖ ile mücadelesini hedef alan rapor onaylandı.

Söz konusu rapora ise tepki yağdı.

Bu isimlerden biri de Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş oldu.

"AKPM'nin misyonu demokrasilere destek olmaktır"

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kararı kınayarak şu ifadeleri kullandı: