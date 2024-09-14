İHA

Filistinlilere destek verirken İsrail askerleri tarafından başından vurularak katledilen Ayşenur Ezgi Eygi'nin cenaze töreni için Aydın'ın Didim ilçesine gelen TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile birlikte taziye evindeki çadırda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Ayşenur Ezgi Eygi'nin eşi Hamid Mazhar Ali ve aile fertlerinin de bulunduğu açıklamada konuşan TBMM Başkanı Kurtulmuş, “Ayşenur kızımızın kanının hesabını sonuna kadar soracağız” dedi.

"AYŞENUR KIZIMIZIN HESABINI SONUNA KADAR SORACAĞIZ"

Kurtulmuş taziyede şu ifadeleri kullandı:

“Türk Milleti olarak sonuna kadar bu işin takipçisiyiz. Devlet olarak sonuna kadar takipçisiyiz. Ayşenur Ezgi bizim için diğer tüm şehitler gibi ölümsüzdür. Hepimizin bildiği gibi Cenab-ı Allah şöyle buyuruyor: 'Allah yolunda öldürülenleri ölüler demeyin, onlar diridirler ve rabbimiz katında rızıklandırılıyorlar'. Ayşenur kızımızın ruhaniyetinin aramızda olduğunu ve onun maneviyatının bizlere güç verdiğini hatırlatmak isterim. Makamı cennet olsun, bütün milletimizin başı sağ olsun. Buradaki bütün aile fertlerine başsağlığı diliyorum. Bundan 24 sene evvel, yine onun gibi genç bir insan evladı Rachel Corrie de Filistinlilerin haklarını korurken, İsrail'in buldozerlerinin altında çiğnenerek katledildi. Bu vesile ile Rachel Corrie'yi de minnetle yad ediyoruz. Filistin davasına sahip çıkan bütün insanlık camiasının onurlu fertlerine saygılarımızı sunuyoruz, hep beraber bu mücadeleyi vereceğiz. Acımız büyüktür ama Ayşenur kızımızın kanının hesabını sonuna kadar soracağız. Bunlar yaptıklarının hesabını uluslar arası mahkemelerde verecekler"