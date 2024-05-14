TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Devlet Bahçeli'yle bir araya geldi TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yeni anayasa çalışmaları kapsamında bugün Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti.

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ensonhaber.com

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeni anayasa için mesai sürüyor.

Bu kapsamda da TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Meclis'te grubu bulunan 4 partiyi ziyaret etti.

Kurtulmuş, bugün ise MHP Grubu'nu ziyaret ederek MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi.

Bahçeli makam odasının kapısında karşıladı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’un görüşmesi 1 saate yakın sürdü.

Bahçeli, Kurtulmuş’u Meclis’teki makam odasının kapısında karşıladı. Görüşme sonrası TBMM Başkanı Kurtulmuş, kısa bir açıklama yaptı.

"Türkiye'yi milli hedeflerine ulaştıracak yeni bir anayasaya Türkiye kavuşacaktır"

Türkiye'nin geleceğine ilişkin de görüşlerin aktarıldığını belirten Kurtulmuş, şunları kaydetti:

"Türkiye, bu anayasa çalışmalarıyla birlikte darbelerin ürünü olan, kaç sefer değişirse değişsin hala o darbelerin ruhunu içerisinde taşıyan bu anayasadan kurtulacak, yeni, sivil, demokratik, kapsayıcı yeni bir anayasa ile yeni bir anayasa çalışmasıyla karşı karşıya kalacaktır.

Mümkün olduğu kadar açık, şeffaf, herkesin görüşlerini oldukça net bir şekilde paylaştığı, sadece Mecliste grubu bulunan partilerin değil, grubu bulunmayan partilerin de üniversitelerin, yargı camiasının, sivil toplum kuruluşlarının, Türkiye'de 'Bu konuyla ilgili benim de yapıcı fikrim var' diyen herkesin fikirlerine açık süreci yöneteceğiz.

Söz de karar da Meclisindir. Türkiye Büyük Millet Meclisinin değerli üyeleri anayasayla ilgili oylamayı yapacaklar ve ümit ediyoruz ki Cumhuriyetimizin ikinci asrına yakışır, Türkiye'yi milli hedeflerine ulaştıracak yeni bir anayasaya Türkiye kavuşacaktır."

Kurtulmuş'u kapıda karşılayan ve görüşmeden sonra da uğurlayan Bahçeli, TBMM Başkanı'na açıklaması sırasında da eşlik etti.