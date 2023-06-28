TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan sert tepki: Çirkin, insanlık dışı, müptezel bir saldırı TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İsveç'teki Kur'an yakma eylemine sert tepki gösterdi. Kurtulmuş, "Hem polisin gözetimi temin edilmiş hem de yüksek yargının kararıyla da bu menfur, çirkin, insanlık dışı, müptezel saldırının önü açılmıştır. Bunu kabul etmek mümkün değildir" dedi.

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ensonhaber.com

NATO için Türkiye'ye yalvaran İsveç, yine skandal bir provokatif eyleme göz yumdu.

Stockholm'de Irak asıllı Salwan Momika isimli provokatör, Kurban Bayramı'nın birinci gününde Stockholm Camisi önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim'i yere atıp üzerine basarak İslam'a hakaret içeren sözler sarf etti ve ateşe verdi.

Türkiye'den yoğun tepki

Skandal olay sonrası Türkiye'den de tepkiler gecikmedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Adıyaman temasları sırasında gazetecilerin Kur’an’a ve İslamiyet’e hakaret eylemini değerlendirdi.

"Bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyoruz"

Numan Kurtulmuş, "Bu menfur saldırıyı en şiddetli şekilde kınıyoruz." dedi.

İsveç'te bir süredir Kur'an-ı Kerim'e ve Müslümanlığın kutsallarına karşı yapılan hakaretlerin aleni bir şekilde, polis gözetiminde ve korumasında gerçekleştirildiğini belirten Kurtulmuş şu ifadeleri kullandı:

2 milyara yakın Müslümanın en önemli günlerinden birisi olan Kurban Bayramı'nın ilk gününde, bayram namazının çıkışında Müslümanları rencide edecek şekilde Kuranı Kerim'in yakılması, şiddetle ve esefle kınadığımız bir durumdur; yani bu kabul edilebilir değildir. 2 milyar Müslümanın kutsallarına karşı bu saldırı gerçekleştiriliyor. Hani insanlık, hani demokrasi, hani inançlara saygı.

"Çirkin, insanlık dışı, müptezel bir saldırı"

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş sert tepkisinde şunları kaydetti:

Ağızlarını açtıklarında inançlara saygıdan bahsedenler, farklı fikirlerin barış içinde yaşamasından bahsedenler, Avrupa’nın demokratik değerlerinden söz edenler nasıl oluyor da 2 milyar insanın kutsal değerlerine saldırıyı meşru görüyor? Bunun izah yoktur. Ayrıca daha önce polis bu kişinin saldırısını önlemek için mahkemeye başvurmuş ancak yüksek mahkeme bunun 'düşünce özgürlüğünün bir parçası' olduğunu savunarak, bu gösterinin polis kuvveti ile önlenemeyeceğine dair bir karar vermiş. Hem polisin gözetimi temin edilmiş hem de yüksek yargının kararıyla da bu menfur, çirkin, insanlık dışı, müptezel saldırının önü açılmıştır. Bunu kabul etmek mümkün değildir.

"Bütün sivil çevreleri ses yükseltmeye davet ediyoruz"