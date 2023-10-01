TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un Meclis açılış konuşması TBMM Genel Kurulu, 28. Dönem 2. Yasama Yılı'nın başlaması dolayısıyla Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplanıyor.

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Kurtulmuş'un açıklamalarından satır başları şöyle;

Milletimizin milli iradenin karargahı olan TBMM’nin açılış gününde. TBMM’ye birkaç yüz metre ötede terör saldırısı yapılmasının ne anlamlar içerdiğini biliyoruz. Türkiye asla ve asla terörün gündemine teslim olmayacaktır.

Her şeyden önce 28’nci yasama yılının ikinci yılının hayırlı olmasını, TBMM’de yapacağımız mesaide milletimizin hak ve hukukunu koruyan milletimizin menfaatlerini ileriye taşıyan kararlı çalışmalarımızda başarılı olmamızı diliyorum.

29 Ekim’de Cumhuriyetin ikinci asrına gireceğiz. Bizim gibi büyük milletlerin hedefleri olur, varmak istedikleri hedefler olur, bu TBMM’yi kuran irade 1920 şartlarında bağımsızlık ve özgürlük fikri etrafında kurmuştur.

Ortak hedefte aramızdaki farklı fikirleri, siyasi farklılıkları bir tarafa bırakarak ortak hedefler etrafında birleşeceğiz. Meclis’in itibarının yükseltilmesi herkesin sorumluluğu olduğu gibi en başta bizlerin sorumluluğudur.

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