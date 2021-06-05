TBMM Başkanı Şentop, 10 bin dolar iddiasını Soylu'ya yazılı sordu

Meclis Başkanı Mustafa Şentop, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yazılı bir soru gönderdi. Şentop, "10 bin dolar" iddiasını sordu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, katıldığı bir televizyon programında, bir siyasetçinin her ay mafyadan 10 bin dolar aldığını söylemişti.

Bu ismin sorulması üzerine ise Soylu, kendisinin bunu savcıya ifadesinde anlatacağını söylemişti.

Süleyman Soylu’nun gündeme bomba gibi düşen bu açıklamalarının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis Başkanı Şentop'a çağrı yaparak, milletvekillerinin bu iddia ile zan altında kalacağını belirterek, harekete geçilmesi gerektiğini söylemişti.

“VEKİLLER ZAN ALTINDA KALMAMALI”

Bunun üzerine TBMM Başkanı Mustafa Şentop, mafyadan "10 bin dolar alan siyasetçi" iddialarını, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yazılı olarak sordu.

Yazıda, "Hukuki sürecin başlatılabilmesi için tüm bilgi ve belgeler Meclis Başkanlığına gönderilmeli, vekiller zan altında kalmamalı." denildi.