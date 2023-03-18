TBMM Başkanı Şentop, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'yle ilgili mesaj paylaştı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi ve Şehitleri Anma Günü dolayısıyla mesaj paylaştı.

Şentop, mesajında, Çanakkale Zaferi'nin önemine vurgu yaptı.

Meclis Başkanı, 108. yıl dönümünde büyük destanın aziz kahramanlarını rahmet ve tazimle yad etti.

Gelibolu, Arıburnu, Seddülbahir, Conkbayırı, Anafartalar ve denizden karaya nice cephede, bir neslin hiç tereddüt etmeden şehadete koşarken, bütün hakikatiyle tarihin en eşsiz ve şanlı mücadelelerini verdiğini belirten Şentop, şehit düşenleri hürmetle andı:

TBMM Başkanı Şentop şöyle devam etti:

Aziz milletimiz, tarihimizde olduğu gibi egemenliğine ve iradesine müdahale etmek isteyenlere asla müsaade etmeyecek, hiçbir baskı ve zorbalığa asla boyun eğmeyecek, birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirerek, Cumhuriyet'in 100. yılından müreffeh geleceğimize el ele yürümeye devam edecektir.



Çanakkale'de bugün yalnızca bedenen bulunmuyor, her bir karışı şehadetle şerefli toprağına hürmetle, tarihimizi idrak yolunda adımlarımızı atıyoruz. Ecdadımızı yalnızca anıtlarla anmıyor, bilgiyle hatırlamayı ve mücadele ruhunu anlamayı vazifemiz biliyoruz. Tarihimizi ve medeniyetimizi anlamak üzere okuyan, merak eden ve üzerine düşünerek hayata yeni kapılar açan gençlerimize teşekkür ediyoruz.



Bu bilge yaklaşımınız dünyaya emsal olsun. 108 yıl önce Çanakkale'deki gencecik kahramanların yüreğinde vatan sevgisiyle yanan ateşin kıvılcımlarını gözlerinizde görüyoruz. Yaşadığımız zor zamanlarda, şehirlerimizi ve geleceğimizi inşa ederken, umudumuz sizlerle güçlü ve yarınlarımız sizlerle emin olarak hiç durmadan yürüyeceğiz. Yılmadık, yılmayacağız.