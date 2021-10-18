TBMM Başkanı Şentop'tan Kavala ortak çağrısına yanıt

TBMM Başkanı Şentop, ABD'nin Türkiye Büyükelçiliği'nce yapılan ortak Kavala çağrısına ilişkin ''Mahkemenin nasıl karar vereceğini söylemek başka ülkelerin büyükelçilerinin hakkı değildir.'' dedi.

ABD'nin Türkiye Büyükelçiliği, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, ABD dahil olmak üzere 10 ülkenin bugün duruşması yapılan Osman Kavala için ortak çağrısını yayınladı.

4 yıldır tutuklu olan Kavala'nın tahliyesinin yapılması için Almanya, Amerika Birleşik Devletleri, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İsveç, Kanada, Norveç ve Yeni Zelanda Büyükelçilikleri Türkiye'ye çağrıda bulundu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün ardından, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop da konuyla ilgili sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulundu.

''İŞİNİZE BAKIN''

TBMM Başkanı Şentop paylaşımında şu sözlere yer verdi:

''Türkiye'de "devam eden dava" hakkında, TBMM'de soru sormak ve görüşme yapmak bile anayasa tarafından yasaklanmışken, mahkemenin nasıl karar vereceğini söylemek başka ülkelerin büyükelçilerinin hakkı değildir; büyük bir haddini bilmezliktir. İşinize bakın.''