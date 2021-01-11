TBMM Başkanı Şentop'tan, 'parti kapatma' değerlendirmesi

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, parti kapatma tartışmalarına ilişkin kendisinin açıklama yapmasının doğru olmadığını belirterek, "Karar Anayasa Mahkemesi'nde değerlendiriliyor" dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Devlet Bahçeli'nin HDP'nin kapatılmasına yönelik çağrılarından sonra başlayan 'parti kapatma' tartışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

"İZAH DIŞINDA AÇIKLAMA YAPMAM DOĞRU OLMAZ"

Bu konuda Cumhuriyet Başsavcılığı ve Anayasa Mahkemesi'ni işaret eden Şentop, kendisinin konu hakkında açıklama yapmasının doğru olmadığını söyledi.

Şentop, "Bunun nasıl olacağı mevzuatımızda belli. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı bir dava açıyor, bir hazırlık yapıyor gerekli görürse dava açıyor. Bunu resen yapabiliyor veya Siyasi Partiler Kanunu'na göre belli şartları sağlayan siyasi partilerin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurusu üzerine Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı davayı açabiliyor. Nihayetinde karar Anayasa Mahkemesi'nde değerlendiriliyor. Bu konuda benim hukuki sürecin ne olduğunu izah etme dışında bir açıklama yapmam doğru olmaz bu aşamada." ifadelerini kullandı.

Gündeme ilişkin konu başlıklarına da değinen Şentop'un açıklamaları şöyle;

"HERKESİN ÖZ ELEŞTİRİ YAPMASI GEREKİR"

"Hala burnundan kıl aldırmama tavrı, 'biz her tarafa laf söyleriz ama bize kimse laf söyleyemez' tavrı çarşamba akşamı olan görüntülerle, bütün dünyada da Amerika'da da çökmüştür. Herkesin kendini oturup gözden geçirmesi, öz eleştiriler yapması gerekir.

SOSYAL MEDYA DÜZENLEMESİ

Herhalde önümüzdeki dönemin darbeleri dijital darbeler, sosyal medya platformlarının darbeleri olacak. Birçok ülkede bunları yapabilecekler. Seçim kampanyalarını etkilemek gibi yollarla.

WHATSAPP GÜNCELLEMESİ

Bu alanın mutlaka düzenlenmesi lazım, bu bizim için bir işaret fişeği oldu, WhatsApp'la ilgili durum. Rekabet Kurulu'nun bu konuya resen girmesi de bence önemli bir adımdır, kıymetli bir adımdır."