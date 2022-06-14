TBMM Başkanvekili Akar ile AK Partili Akbaşoğlu arasında tartışma yaşandı

TBMM Genel Kurulu'nda AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammed Emin Akbaşoğlu ile Meclis Başkan Vekili Haydar Akar arasında, CHP'li konuşmacıya fazla süre tanındığı iddiasıyla tartışma yaşandı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda İyi Parti'nin verdiği grup önerisi görüşülürken tartışma çıktı.

CHP adına söz alan Kayseri Milletvekili Çetin Arık kürsüden konuşmasını sürdürürken, AK Parti Grup Başkanvekili Muhammed Emin Akbaşoğlu'ndan müdahale geldi.

Araya giren TBMM Başkanvekili Haydar Akar, Akbaşoğlu'nu uyardı.

"Bırakın da ben yöneteyim"

Akar, "Bir daha müdahale ettiğinizde bir beş dakika daha konuşturacağım. Bırakın da ben yöneteyim bunu. Lütfen, usulüm hakkında bir sıkıntınız varsa usul tartışması açarsınız” dedi.

Meclis’te gergin anlar

"İşinize geldiğinde prensiplerinizden vazgeçtiğinizi gösteriyorsunuz"

Bunun üzerine Akbaşoğlu, “Prensiplerimden vazgeçmem dediniz, üçüncü kez bir dakikayı uzatıyorsunuz. Demek ki işinize geldiğinde prensiplerinizden vazgeçtiğinizi gösteriyorsunuz. Prensiplerinizden vazgeçmeyin diyorum” diye karşılık verdi.

Sinirler iyice gerildi

Yaşanan bu atışmanın ardından sinirler iyice gerildi.

Akbaşoğlu'nun cevabına yönelik bir çıkış daha yapan Haydar Akar, "Sayın Akbaşoğlu, sizi siyasi edebe davet ediyorum. Sizi siyasi edebe davet ediyorum. Arkada özel olarak konuştuğumuz şeyleri, özel konuştuğumuz sohbet ettiğimiz şeyleri burada açıkladığınız için sizi siyasi edebe davet ediyorum, bir. İki, siz grubunuzu yönetin, ben Meclis’i yöneteceğim. Oturun yerinize. Terbiyesizlik yapma." ifadelerini kullandı.

"Ayrım yapmıyorum"

Son olarak Akbaşoğlu’nun ayağa kalkarak itirazlarını sürdürmesi üzerine Akar, “Oturun yerinize. Sayın Akbaşoğlu, benim ile ilgili sıkıntınız varsa usul tartışması açarsanız. Evet, prensiplerimden biridir milletvekillerini kürsüde konuşturmak. Sizin arkadaşlarınızda da aynı şeyi uyguluyorum, benim arkadaşlarıma da aynı şeyi uyguluyorum. Hiç fark etmiyor. Ayrım yapmıyorum. Bundan sonra size özel ilgi göstereceğim." şeklinde konuştu.