- Haberler
- Gündem Haberleri
- TBMM bir bütçe maratonunu daha geride bıraktı
TBMM bir bütçe maratonunu daha geride bıraktı
2023 bütçesinin kabulünden sonra AK Parti milletvekilleri kürsüde hatıra fotoğrafı çektirdi.
- Haber Merkezi
- 17.12.2022 - 09:43
Türkiye Büyük Millet Meclis'i (TBMM) bir bütçe maratonunu daha geride bıraktı.
TBMM Genel Kurulu'nda ilk gününden itibaren yüksek gerilimle geçen 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ve 2021 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi üzerindeki görüşmeler sona erdi.
2023 bütçesi kabul edildi
Genel Kurulda görüşmelerin tamamlanmasının ardından 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2021 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi kabul edildi.
Hatıra fotoğrafı çektirdiler
Genel Kurul'un kapanmasının ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve AK Parti milletvekilleri hatıra fotoğrafı çektirdi.