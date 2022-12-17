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    TBMM bir bütçe maratonunu daha geride bıraktı

    TBMM bir bütçe maratonunu daha geride bıraktı

    2023 bütçesinin kabulünden sonra AK Parti milletvekilleri kürsüde hatıra fotoğrafı çektirdi.
    • Haber Merkezi
    • 17.12.2022 - 09:43
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    Türkiye Büyük Millet Meclis'i (TBMM) bir bütçe maratonunu daha geride bıraktı.

    TBMM Genel Kurulu'nda ilk gününden itibaren yüksek gerilimle geçen 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ve 2021 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi üzerindeki görüşmeler sona erdi.

    2023 bütçesi kabul edildi

    Genel Kurulda görüşmelerin tamamlanmasının ardından 2023 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2021 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi kabul edildi.

    TBMM bir bütçe maratonunu daha geride bıraktı #1

    Hatıra fotoğrafı çektirdiler

    Genel Kurul'un kapanmasının ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve AK Parti milletvekilleri hatıra fotoğrafı çektirdi.

    TBMM bir bütçe maratonunu daha geride bıraktı #2

    TBMM bir bütçe maratonunu daha geride bıraktı #3

    TBMM bir bütçe maratonunu daha geride bıraktı #4

    TBMM bir bütçe maratonunu daha geride bıraktı #5

    TBMM bir bütçe maratonunu daha geride bıraktı #6


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