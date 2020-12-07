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    TBMM, bütçe görüşmelerinin ilk gününde yüksek oranda doldu

    TBMM, bütçe görüşmelerinin ilk gününde yüksek oranda doldu

    Bütçe görüşmeleri için Meclis'e gelen milletvekilleri şıklık konusunda birbirleriyle yarışıyor.
    • AA & Ensonhaber
    • 07.12.2020 - 13:59
    • Güncelleme : 07.12.2020 - 14:36
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    2021 yılı bütçe görüşmelerini gerçekleştirmek üzere TBMM'de toplanan partiler, bütçe görüşmelerine yönelik değerlendirmelerde bulunacak.

    12 gün sürecek bütçe görüşmelerinin ilk gününde sunumu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay gerçekleştirdi.

    VEKİLLERİN ŞIKLIĞI DİKKATLERDEN KAÇMADI

    Her partiye 1 saatlik konuşma süresi verilecek olan Meclis'in büyük oranda dolu olmasının yanında, vekilllerin şıklığı da dikkatlerden kaçmadı.

    Bütçe görüşmeleri devam ederken, vekiller de bir yandan sosyal medya üzerinden paylaşımlarda bulundu.

    MECLİS DOLDU

    Paylaşılan görüntülerde Binali Yıldırım'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na kadar birçok ismin bütçeyi konuşmak üzere Meclis'te bir araya geldiği görüldü.

    TBMM, bütçe görüşmelerinin ilk gününde yüksek oranda doldu #1

    TBMM, bütçe görüşmelerinin ilk gününde yüksek oranda doldu #2

    TBMM, bütçe görüşmelerinin ilk gününde yüksek oranda doldu #3

    TBMM, bütçe görüşmelerinin ilk gününde yüksek oranda doldu #4

    TBMM, bütçe görüşmelerinin ilk gününde yüksek oranda doldu #5

    TBMM, bütçe görüşmelerinin ilk gününde yüksek oranda doldu #6

    TBMM, bütçe görüşmelerinin ilk gününde yüksek oranda doldu #7

    TBMM, bütçe görüşmelerinin ilk gününde yüksek oranda doldu #8

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