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    TBMM Dikmen kapısı önünde eylem

    TBMM Dikmen kapısı önünde eylem

    DİSK üyelerinin esnek çalışma düzenlemesini protesto için Türkiye Büyük Millet Meclisi önünde yapacağı açıklamaya izin verilmedi. Grup ile polis arasında kısa süreli arbede yaşandı.
    • AA
    • 04.11.2020 - 14:06
    • Güncelleme : 04.11.2020 - 14:27
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    TBMM'de görüşülen esnek çalışma düzenlemesini protesto eden bir grup Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) üyesi, Dikmen kapısı önünde toplandı.

    CHP VE HDP'DEN DESTEK

    Burada basın açıklaması yapmak isteyen gruba izin verilmedi. Bunun üzerine bazı CHP ve HDP'li milletvekilleri grubu içeri almak istedi.

    TBMM Dikmen kapısı önünde eylem #1

    POLİS İZİN VERMEDİ

    Ancak milletvekilleri dışındakilerin Meclis'e girmesine izin verilmemesi üzerine, içeriye girmek isteyen grup ile polis arasında arbede yaşandı.

    TBMM Dikmen kapısı önünde eylem VİDEO

    DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu'nun da aralarında bulunduğu 3 kişinin girişine izin verilmesinin ardından arbede sona erdi. Öte yandan TBMM'nin Dikmen kapısı önüne gelmek isteyen diğer DİSK üyeleri de polis tarafından uzaklaştırıldı.

    TBMM Dikmen kapısı önünde eylem #2

    TBMM Dikmen kapısı önünde eylem #3

    TBMM Dikmen kapısı önünde eylem #4

    TBMM Dikmen kapısı önünde eylem #5

    TBMM Dikmen kapısı önünde eylem #6

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