TBMM eski başkanı Mustafa Şentop, Numan Kurtulmuş'u ziyaret etti AK Parti İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş, Genel Kurul'da 3. tur oylamada 321 oyla yeni TBMM Başkanı seçildi. Kurtulmuş makamında, TBMM Eski Başkanı Mustafa Şentop'u kabul etti.

AA

Türkiye Yüzyılı başladı.

Kabine'de değişikliğe gidileceği sinyalini veren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ni kurdu.

Açıklanan isimlerin ardından görev teslimleri ve yemin törenleri düzenlendi.

Numan Kurtulmuş TBMM Başkanı seçildi

Bir değişiklik de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde oldu.

TBMM Genel Kurulu, dün Meclis'in en yaşlı üyesi olan ve geçici başkanlık görevini üstlenen Devlet Bahçeli başkanlığında bir araya geldi.

Gizli oylama ile yapılan yeni Meclis başkanı seçimi tamamlandı.

Karar Resmi Gazete'de

AK Parti İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş, Meclis Başkanlığı seçiminin üçüncü turunda 321 oyla yeterli oy sayısına ulaşarak yeni TBMM Başkanı seçildi.

Resmi Gazete'de yayımlanan karar için, "Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına, Genel Kurulun 7 Haziran 2023 tarihli 3'üncü birleşiminde İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş seçilmiştir." ifadesi yer aldı.

Şentop'u kabul etti

Görevine başlayan Kurtulmuş'a ilk ziyaret ise TBMM Eski Başkanı Mustafa Şentop'tan oldu.

Kurtulmuş bugün Şentop'u kabul etti.