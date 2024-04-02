TBMM Genel Kurulu toplanamadı! Sadece Mustafa Sarıgül katıldı Seçim nedeniyle çalışmalarına ara veren TBMM Genel Kurulu'nun bugün toplanması planlanıyordu. Ancak Meclis yeterli çoğunluk sağlanamaması nedeniyle toplanamadı. Genel Kurul'a sadece Mustafa Sarıgül'ün katılması ise dikkat çekti.

ensonhaber.com

Türkiye seçim dönemini tamamladı...

Seçim sürecinin ardından gözler atılacak adımlara çevrildi.

Yoğun mesainin geçeceği adreslerden birisi de Türkiye Büyük Millet Meclisi olacak.

1 Mart'ta seçim tatiline çıktılar

TBMM, seçimlerden dolayı çalışmalarına 1 Mart tarihinde ara vermişti.

Geçen sürenin ardından TBMM Genel Kurulu, 2 Nisan tarihinde toplanmasına karar verildi.

TBMM toplanamadı

Bugün ise TBMM Genel Kurulu, Başkanlık Divanı teşekkül etmediği için toplanamadı.

TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, birleşimi açtıktan sonra katip üyelerin yerini almaması üzerine Başkanlık Divanı'nın oluşmadığını belirtti.

Karaca, birleşimi yarın saat 14.00'te toplanmak üzere kapattı.

Sadece Sarıgül geldi

Toplantıya katılan tek vekilin CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül olması ise dikkat çekti.

Sarıgül tek başına oturduğu Meclis sıralarından gazetecilere dönerek poz vermeyi ihmal etmedi.

Kanun teklifleri görüşülecek

31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından çalışmalarına yeniden başlayacak TBMM'nin gündeminde, nisan ayında önemli kanun teklifleri yer alacak.

TBMM Genel Kurulu, komisyonlarda kabul edilen enerji ve turist rehberliği alanlarında düzenlemeler içeren iki kanun teklifini görüşecek.

Enerji alanında düzenlemeler içeren Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne göre, yerli üretim ve farklı kaynaklardan ithal edilen doğalgaz, Türkiye'de sıvılaştırılarak dünya piyasalarına LNG olarak pazarlanabilecek.

Olağanüstü hal kararı alınan veya genel hayata etkili afet bölgesi olarak kabul edilen yerlerde, elektrik hizmetlerinin kesintisiz karşılanabilmesi için geçici süreli elektrik enerjisi talepleri belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde karşılanacak.

Turist rehberliği ve seyahat acentelerine ilişkin düzenlemeler

Turist Rehberliği Meslek Kanunu ile Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne göre ise yabancı dil yeterlilik belgesi koşulunu yerine getiremeyenler, diğer mesleğe kabul şartlarını yerine getirmeleri halinde Türkçe turist rehberi olabilecek.

Üniversitelerin sanat tarihi ve arkeoloji bölümlerinden lisans mezunları için turist rehberliği eğitim programına katılma şartı aranmayacak.

Seyahat acentelerinin, müşterilerini bilgi ve onayları dışında alışveriş amacıyla bir işletmeye göndermeleri karşılığında, kendilerine veya yönlendirdikleri kişiye menfaat temin etmeleri halinde belgeleri iptal edilecek ve bunlar 5 yıl süreyle seyahat acenteliği yapamayacak.

Kripto varlıklara ilişkin kanun teklifi Meclis'e sunulacak

Kripto varlıklara ilişkin kanun teklifinin de AK Parti tarafından, nisan ayında Meclis Başkanlığına sunulması planlanıyor. Bu teklif de komisyon görüşmelerinin ardından TBMM Genel Kurulu'nun gündemine gelecek.

Ayrıca nisan ayında, TBMM'de yeni anayasa çalışmaları kapsamında ilk görüşmelere başlanması bekleniyor.

Yeni anayasa yapma sürecinde, Meclis'teki tüm siyasi partilerden anayasada hangi başlıkların yer alması gerektiğine dair görüş alınması ve genel bir çerçeve belirlenmesi planlanıyor.