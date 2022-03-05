CHP'nin grup önerisinin görüşmeleri sırasında MHP'li vekil Ümit Yılmaz ile CHP'li vekil Cengiz Gökçel arasında yumruklaşma yaşandı.

TBMM Genel Kurulu'nda milletvekillerinin yerlerinden söz almasının ardından parti gruplarının gündeme ilişkin önerilerine geçildi.

Kurulun ilerleyen dakikalarında Meclis'te gergin anlar yaşandı.

CHP - MHP KAVGASI

CHP'li Grup Başkanvekili Özgür Özel, AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan'ın konuşmasında "sataşma" olduğu gerekçesiyle söz istedi.

MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül ise Cahit Özkan'ın konuşmasında sataşma olmadığını öne sürerek, Özel'in söz istemesine tepki gösterdi.

TBMM Genel Kurulu’nda kavga çıktı

YUMRUKLAR HAVADA UÇUŞTU

Bülbül, bu durumun sürekli olduğunu ifade ederek, TBMM Başkanvekili Celal Adan'dan buna izin vermemesini istedi. Bülbül'ün konuşması sırasında CHP ve MHP'li milletvekilleri arasında sözlü sataşmalar yaşandı.

Bu sırada, MHP Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz ile CHP Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel, bulundukları sıralardan birbirlerinin üzerine yürüyerek yumruklaştı.

GÜÇLÜKLE SONLANDI

Yılmaz ve Gökçel'i, diğer milletvekilleri araya girerek ayırdı.

Yaşanan kavga üzerine, TBMM Başkanvekili Celal Adan birleşime ara verdi.