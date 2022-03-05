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- TBMM Genel Kurulu’nda kavga çıktı
TBMM Genel Kurulu’nda kavga çıktı
- AA
- 05.03.2022 - 17:47
- Güncelleme : 05.03.2022 - 17:54
TBMM Genel Kurulu'nda milletvekillerinin yerlerinden söz almasının ardından parti gruplarının gündeme ilişkin önerilerine geçildi.
Kurulun ilerleyen dakikalarında Meclis'te gergin anlar yaşandı.
CHP - MHP KAVGASI
CHP'li Grup Başkanvekili Özgür Özel, AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan'ın konuşmasında "sataşma" olduğu gerekçesiyle söz istedi.
MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül ise Cahit Özkan'ın konuşmasında sataşma olmadığını öne sürerek, Özel'in söz istemesine tepki gösterdi.
TBMM Genel Kurulu’nda kavga çıktı
YUMRUKLAR HAVADA UÇUŞTU
Bülbül, bu durumun sürekli olduğunu ifade ederek, TBMM Başkanvekili Celal Adan'dan buna izin vermemesini istedi. Bülbül'ün konuşması sırasında CHP ve MHP'li milletvekilleri arasında sözlü sataşmalar yaşandı.
Bu sırada, MHP Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz ile CHP Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel, bulundukları sıralardan birbirlerinin üzerine yürüyerek yumruklaştı.
GÜÇLÜKLE SONLANDI
Yılmaz ve Gökçel'i, diğer milletvekilleri araya girerek ayırdı.
Yaşanan kavga üzerine, TBMM Başkanvekili Celal Adan birleşime ara verdi.