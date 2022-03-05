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    TBMM Genel Kurulu’nda kavga çıktı

    CHP'nin grup önerisinin görüşmeleri sırasında MHP'li vekil Ümit Yılmaz ile CHP'li vekil Cengiz Gökçel arasında yumruklaşma yaşandı.
    • AA
    • 05.03.2022 - 17:47
    • Güncelleme : 05.03.2022 - 17:54
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    TBMM Genel Kurulu’nda kavga çıktı

    TBMM Genel Kurulu'nda milletvekillerinin yerlerinden söz almasının ardından parti gruplarının gündeme ilişkin önerilerine geçildi.

    Kurulun ilerleyen dakikalarında Meclis'te gergin anlar yaşandı.

    CHP - MHP KAVGASI

    CHP'li Grup Başkanvekili Özgür Özel, AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan'ın konuşmasında "sataşma" olduğu gerekçesiyle söz istedi.

    MHP Grup Başkanvekili Muhammed Levent Bülbül ise Cahit Özkan'ın konuşmasında sataşma olmadığını öne sürerek, Özel'in söz istemesine tepki gösterdi.

    TBMM Genel Kurulu’nda kavga çıktı

    YUMRUKLAR HAVADA UÇUŞTU

    Bülbül, bu durumun sürekli olduğunu ifade ederek, TBMM Başkanvekili Celal Adan'dan buna izin vermemesini istedi. Bülbül'ün konuşması sırasında CHP ve MHP'li milletvekilleri arasında sözlü sataşmalar yaşandı.

    Bu sırada, MHP Düzce Milletvekili Ümit Yılmaz ile CHP Mersin Milletvekili Cengiz Gökçel, bulundukları sıralardan birbirlerinin üzerine yürüyerek yumruklaştı.

    TBMM Genel Kurulu’nda kavga çıktı #1

    GÜÇLÜKLE SONLANDI

    Yılmaz ve Gökçel'i, diğer milletvekilleri araya girerek ayırdı.

    Yaşanan kavga üzerine, TBMM Başkanvekili Celal Adan birleşime ara verdi.

    TBMM Genel Kurulu’nda kavga çıktı #2

    TBMM Genel Kurulu’nda kavga çıktı #3

    TBMM Genel Kurulu’nda kavga çıktı #4


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