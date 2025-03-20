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AA

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu, bugün açılışın ardından bir kez daha gerilime sahne oldu.

Sarıyer Belediyesi'ne yönelik soruşturma gerginlik yarattı.

TBMM Genel Kurulu'nda söz alan AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan'ın gözaltına alınan eski Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç ile ilgili sözlerinin ardından AK Parti ve CHP grupları arasında tartışmaya sebep oldu.

AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan'ın tutuklu bulunan, Genç ile ilgili sözlerine CHP'li milletvekilleri sıralara vurarak tepki gösterdi.

"ŞÜKRÜ GENÇ TUTUKLANINCA KİMSENİN SESİ ÇIKMADI"

Baykan, konuşmasında şunları söyledi:

Yürüyen soruşturma süreçleri için görüş ifade etmemiz doğru olmaz. Tam aksine bir isimle ilgili konuyu dikkatlerinize sunmak istiyorum. Yanılmıyorsam üç dönem görev yapan önceki Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, DHKP-C'ye finansman sağlamaktan tutuklandı.



Esenyurt, Beşiktaş, Beykoz Belediye Başkanlarıyla Maltepe, Ataşehir Belediyelerinde terörizme yardım operasyonlarında gösterilen tepki, sahiplenme bu isim için her ne hikmetse söz konusu olmadı. Şükrü Genç tutuklanınca kimsenin sesi çıkmadı.



Şükrü Genç bağımsız aday olduğu için sahip çıkmayacak kadar vefasız mısınız? Üzerine atılı suçlamalardan siz de mi rahatsızsınız? Elbette masumiyet ilkesi her şeyin üzerindedir ama başka korkularınız mı var?

KOLONYA ŞİŞESİ FIRLATTI

Baykan'ın sözlerine CHP grubu sıralara vurarak tepki gösterdi.

AK Parti grubundan başka milletvekillerinin de sataşması üzerine CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır kolonya şişesi fırlattı, iki grup birbirlerinin üzerine yürüdü.

Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, Başarır'ın kolonya şişesi fırlatmasının ardından verilen ara sonrasında oturumu yeniden açtı.

Yaşananları 'nahoş hadise' olarak nitelendiren Önder, böyle bir fiziki davranışın bir grup başkanvekili tarafından yapılmasının, olayın vahametini artırdığını vurguladı.

"KOLONYA ATILMAK İÇİN DEĞİL, İKRAM EDİLMEK İÇİNDİR"

Fırlatılan kolonya şişesini kavaslar aracılığıyla CHP'li Başarır'a gönderen Önder, kolonyanın atılmak için değil, ikram edilmek için olduğunu söyledi.

Önder, Başarır'dan verilecek bir arada özür eşliğinde AK Parti milletvekillerine kolonya ikram etmesini istedi.

Daha sonra söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, Başarır'ın, herkesin gözü önünde kolonya şişesini kendilerine doğru fırlattığını aktardı.

Zengin, "Ali Mahir Bey, Genel Kurulda özür dilemelidir. Aleni yaptığı bu eylemin karşılığını aleni olarak ifade etmelidir, özür dilemelidir." dedi.

"ÖZÜR DİLEMİYORUM"

Bunun üzerine söz alan Başarır, hassas bir dönemden geçildiğini hatırlattı.

Partilerinin ve 86 milyonun büyük bir üzüntü ve kızgınlık içerisinde olduğunu dile getiren Başarır, AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan'ın yürütülen bir soruşturma dosyası hakkında konuştuğunu kaydetti.

Kolonya şişesini AK Parti sıralarına doğru değil, başka bir yere doğru attığını savunan Başarır, gizlilik kararı olan dosya hakkında konuşulup, cezaevinde bulunan suçsuz insanların hedef gösterildiğini ileri sürerek, "Özür de dilemiyorum." dedi.

Bunun üzerine Meclis Başkanvekili Önder, oturuma ara vererek, grup başkanvekillerini görüşmeye davet etti.

ÖZÜR TALEBİNİ TEKRARLADI

Daha sonra oturumun yeniden açılması üzerine grup başkanvekilleri tartışmalara yönelik değerlendirmelerde bulundu.

AK Parti Grup Başkanvekili Zengin, Başarır'ın özür dilemesine yönelik talebini tekrarladı.

CHP Grup Başkanvekili Başarır da özür dilemeyeceğini yineleyerek, kendisine ceza verilmesini istedi.

'UYARMA CEZASI' VERİLDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalar kapsamında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alındığını hatırlatan Başarır, bunlara tepki vereceklerini söyledi.

Yapılan konuşmaların ardından kararını açıklayan Meclis Başkanvekili Önder şu sözleri kullandı:

İki önceki oturumdaki Sayın Ali Mahir Başarır'ın eylemi İçtüzük'ün 157. maddesinin birinci fıkrasının iki numaralı bendinde yer alan sükuneti ve çalışma düzenini bozma kapsamında olup, uyarma cezası gerektirdiğinden kendisine İçtüzük'ün 158. maddesine göre uyarma cezası veriyorum.

Uyarma cezasının verilmesinin ardından Başarır ile AK Parti milletvekilleri arasında kısa süreli tartışmalar yaşandı.

Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder, kolonya şişesini kavas aracılığıyla Başarır'a gönderdi.