TBMM Genel Kurulu'nda 'Kürdistan' tartışması: DEM Parti Grup Başkanvekili Koçyiğit'in sözleri tepki çekti Meclis kürsüsünde konuşan DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, "Kürdistan diyoruz, diyeceğiz. Kürdistan bir hakikattir" sözlerini sarf edince TBMM Genel Kurulu'nda tartışma çıktı.

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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Celal Adan başkanlığında toplandı.

Ele alınacak konu başlıkları öncesinde gündem dışı söz alan milletvekilleri oldu.

Genel Kurul'da yerinden söz alan AK Parti Konya Milletvekili Mehmet Baykan, Genel Kurul kürsüsünde zaman zaman "Kürdistan" ifadelerinin kullanıldığına dikkati çekti.

TBMM Genel Kurulu'nda 'Kürdistan' tartışması

Baykan, "Kürdistan için 'coğrafi bir bölge' diyenler var. Hadi fikir hürriyeti diyelim. Yalnız demek başka yapmaya çalışmak başka. Yapmaya çalışanların sonu Kürdistan değil kabristan oldu, oluyor, olacak. Unutmayalım." değerlendirmesinde bulundu.

Baykan'ın ardından söz alan DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, söz aldı.

DEM Partili Koçyiğit: Kürdistan demeye devam edeceğiz

Koçyiğit, "Biz bu kürsüde nasıl 'Trakya' dediğimizde sorun olmuyorsa 'Kürdistan' da diyoruz, diyeceğiz. Kürdistan bir hakikattir. 'Kürdistan' derken idari bir bölgeden bahsetmediğimizi de çok iyi biliyorsunuz ama burada algılar yaratıyorsunuz. Bizim dilimize de ergence demişsiniz. Ben sizin kullandığınız dile ergence desem bütün gençlere hakaret olur. Ama ben size şunu söyleyeyim; sözü bitmiş bir grup olarak hamaseti yükselterek prim yapmaya çalışıyorsunuz." sözlerini sarf etti.

"Türkiye sınırları içerisinde 'Kürdistan' diye bir yer yoktur"

Koçyiğit'in sözlerine TBMM sıralarından sert tepkiler geldi.

Meclis Başkanvekili Celal Adan, "Kürdistan" ifadesini kullanan Koçyiğit'i uyararak, "İçtüzüğün 161. maddesinin 3. fıkrasında Türkiye Cumhuriyeti'nin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü esasında Anayasa'da düzenlenen idari yapısına aykırı tanımlamalar yapmak yasaklanmıştır. Türkiye Cumhuriyeti 7 coğrafi bölge, 81 ilden müteşekkirdir. Türkiye sınırları içerisinde 'Kürdistan' diye bir yer yoktur." diye konuştu.