TBMM Genel Kurulu'nda 'Kürtçe bela okuma' gerginliği

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu'nda, İklim Kanunu Teklifi görüşmeleri sırasında gergin anlar....

Görüşmelerin devam ettiği sırada n DEM Parti İzmir Milletvekili Burcugül Çubuk, teklifin 5. maddesi üzerine konuşmak için söz aldı.

Maddeye ilişkin eleştirilerini dile getiren Çubuk, kürsüden ayrılırken Kürtçe "Allah belanızı versin" dedi.

BULDAN TERCÜME EDİNCE TEPKİLER ARDI ARDINA GELDİ

Milletvekilleri Burcugül Çubuk’un sözlerini anlamayamayınca TBMM Başkanvekili Pervin Buldan, Türkçe'ye çevirdi.

Buldan'ın tercümesi sonrası tepkiler ardı ardında geldi.

"MİLLETİN KÜRSÜSÜDEN MİLLETE BELA OKUNMAZ"

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, Çubuk'un sözlerinin Meclis'e yakışmadığını belirterek "Temiz dille, kimseye hakaret etmeden konuşmak için gayret ve çaba göstereceğiz dedik ama kabul edilebilecek bir şey değil. Tekrar etmek dahi istemiyorum. Milletin kürsüsünden millete bela okumak kadar yanlış bir şey olamaz. Sayın vekil özür dilesin ve lütfen buna müsaade edilmesin" dedi.

"BU ÇATI ALTINDA BELA OKUYARAK MERAM İFADE EDİLMEZ"

İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, Çubuk'un söylemlerinin kabul edilebilir olmadığını dile getirdi.

Buldan'ın da bu sözleri çevirmesine tepki gösteren Çömez şöyle konuştu:

"Genel Kurul çatısı içerisinde doğaya karşı olumsuz düşünen hiç kimsenin olduğunu düşünmüyorum. Elbette meramımızı sert cümlelerle ifade edebiliriz ancak bu çatı altında bela okuyarak meram ifade edilmez. Bunu kabul etmemiz mümkün değil. Kaldı ki ne tür bir bela okunduğunu sizin tercümanlığınızla öğrenmiş olduk Sayın Başkan. Lütfen bunlara müsaade etmeyin. Hele hele bizim anlamadığımız bir dille bu ifadelerin kullanılması kabul edilemez."

ÇÖMEZ'E TEPKİ GÖSTERDİ

Herkesin Genel Kurul'un vahametine yakışır bir dil kullanması gerektiğine dikkat çeken DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit ise "Burada 'Anlamadığımız bir dil kavramını' kabul etmediğimi ifade etmek istiyorum. Hatip kendisi Türk olduğu halde Kürtçe söyledi ve Türkçesini de ifade etti. Burada söylenenin uygun olup olmamasını konuşmak lazım" sözleriyle Çömez'e tepki gösterdi.

"SÖZÜMÜZÜ GERİ ÇEKMEKLE İLGİLİ KAYGIMIZ YOK"

İfadelerini açıklamak üzere söz alan Çubuk da, "Kastımı aşan bir şekilde anlaşıldığını görüyorum. Benim kastım doğa katliamı yapanlaradır. Bu öfkenin tabii olduğunu düşünüyorum. Herhangi bir vekile kaba bir dil kullanmak gibi bir derdim olmadı. Sözümüzü geri çekmekle ilgili hiçbir kaygımız yok." diye konuştu.

BİRLEŞİME ARA VERİLDİ

Açıklamaların ardından milletvekilleri arasında yaşanan sözlü tartışma nedeniyle Meclis Başkanvekili Buldan birleşime 10 dakika ara verdi.

Aranın ardından tekrar söz alan DEM Partili Çubuk, sözlerini geri aldığını belirtti.