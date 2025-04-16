TBMM Genel Sekreteri Talip Uzun'dan Sırrı Süreyya Önder paylaşımı

Haber Merkezi

Sırrı Süreyya Önder, kalp krizi geçirdi.

Önder, yakınları tarafından Şişli'deki hastaneye kaldırıldı.

Uzman doktorların yaptığı tetkikin ardından ise kalbindeki aort damarının yırtıldığı tespit edildi.

Bunun üzerine Önder, ameliyata alındı.

Önder'in ameliyatı 12 saat sonra tamamlandı.

TBMM GENEL SEKTERİ UZUN'DAN MESAJ

Önder'in ameliyatı tamamlandıktan sonra yoğun bakıma alındı.

Hayati tehlikesi süren Önder'in sevenleri ve mesai arkadaşları, hızla iyileşmesini bekliyor.

TBMM Genel Sekreteri Talip Uzun da X hesabından yaptığı paylaşımda, duygulandırdı ve gelecek hafta genel kurulu yönetme sırasının Önder'de olduğunu hatırlattı

"PLANINIZI BUNA GÖRE YAPARSANIZ..."

Uzun yaptığı açıklamada, "Sayın Başkanvekilim, önümüzdeki hafta Genel Kurulu yönetme sırası sizde efendim. Planınızı buna göre yaparsanız mutlu oluruz. Saygılarımla." dedi.