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    TBMM Hazırlık Komisyonu Tuma Çelik dosyası için toplandı

    Bir kadına tecavüz ettiği gerekçesi ile HDP'den ihraç edilen bağımsız Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in dosyası TBMM Hazırlık Komisyonu'nda incelenecek. Önce mağdur kadın dinlenecek.
    • İHA
    • 28.07.2020 - 14:55
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    TBMM Hazırlık Komisyonu Tuma Çelik dosyası için toplandı

    HDP'li vekil Tuma Çelik, seçim çalışmaları sırasında düzenlenen dernek toplantısına katılan bir kadına tecavüz ettiği gerekçesiyle HDP'den ihraç edilmişti.

    Daha önce, "Bir kadın bana yönelik iftiralarda bulunarak şantajlara başladı, partinin zarar görmemesi için istifa ediyorum" sözleriyle istifa ettiğini duyuran Çelik'in yalanı, HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç'ın ihraç kararını açıklamasıyla ortaya çıkmıştı.

    TBMM, MAĞDURU DİNLEYECEK

    Olayla ilgili TBMM Hazırlık Komisyonu, HDP'den ihraç edilen bağımsız Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in, cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen D.K. adlı kadını davet ederek dinleme kararı aldı.

    TUMA ÇELİK'İN DOSYASI GÖRÜŞÜLDÜ

    AK Parti’li Ali Özkaya başkanlığında toplanan TBMM Hazırlık Komisyonu, seçim çalışmaları sırasında bir kadına nitelikli cinsel saldırıda bulunduğu suçlamasıyla hakkında fezleke hazırlanması ardından HDP'den ihraç edilen Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in dosyasını görüştü.

    TBMM Hazırlık Komisyonu Tuma Çelik dosyası için toplandı #1

    ÖNCE MAĞDUR DİNLENMEK İSTENDİ

    Toplantıda, Çelik hakkında hazırlanan fezleke incelendi. Komisyon, Tuma Çelik’in savunmasını istemeden önce, mağdur kadın D.K'yı dinleme kararı aldı.

    KOMİSYON BAYRAMDAN SONRA DEVAM EDECEK

    Komisyon çalışmalarına bayram sonrası devam edecek.

    Karma Komisyon Tuma Çelik için toplandı ViDEO ARŞiV

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