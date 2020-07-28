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- TBMM Hazırlık Komisyonu Tuma Çelik dosyası için toplandı
TBMM Hazırlık Komisyonu Tuma Çelik dosyası için toplandı
- İHA
- 28.07.2020 - 14:55
HDP'li vekil Tuma Çelik, seçim çalışmaları sırasında düzenlenen dernek toplantısına katılan bir kadına tecavüz ettiği gerekçesiyle HDP'den ihraç edilmişti.
Daha önce, "Bir kadın bana yönelik iftiralarda bulunarak şantajlara başladı, partinin zarar görmemesi için istifa ediyorum" sözleriyle istifa ettiğini duyuran Çelik'in yalanı, HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç'ın ihraç kararını açıklamasıyla ortaya çıkmıştı.
TBMM, MAĞDURU DİNLEYECEK
Olayla ilgili TBMM Hazırlık Komisyonu, HDP'den ihraç edilen bağımsız Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in, cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen D.K. adlı kadını davet ederek dinleme kararı aldı.
TUMA ÇELİK'İN DOSYASI GÖRÜŞÜLDÜ
AK Parti’li Ali Özkaya başkanlığında toplanan TBMM Hazırlık Komisyonu, seçim çalışmaları sırasında bir kadına nitelikli cinsel saldırıda bulunduğu suçlamasıyla hakkında fezleke hazırlanması ardından HDP'den ihraç edilen Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in dosyasını görüştü.
ÖNCE MAĞDUR DİNLENMEK İSTENDİ
Toplantıda, Çelik hakkında hazırlanan fezleke incelendi. Komisyon, Tuma Çelik’in savunmasını istemeden önce, mağdur kadın D.K'yı dinleme kararı aldı.
KOMİSYON BAYRAMDAN SONRA DEVAM EDECEK
Komisyon çalışmalarına bayram sonrası devam edecek.