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TBMM Hazırlık Komisyonu Tuma Çelik dosyası için toplandı

TBMM Hazırlık Komisyonu Tuma Çelik dosyası için toplandı

Bir kadına tecavüz ettiği gerekçesi ile HDP'den ihraç edilen bağımsız Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in dosyası TBMM Hazırlık Komisyonu'nda incelenecek. Önce mağdur kadın dinlenecek.