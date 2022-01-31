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    TBMM, HDP'li Semra Güzel'in sözlü savunması için tekrar toplanacak

    TBMM Hazırlık Komisyonu, HDP'li Semra Güzel'in sözlü savunmasını almak üzere çarşamba günü tekrar toplanacak.
    • DHA
    • 31.01.2022 - 15:19
    • Güncelleme : 31.01.2022 - 15:51
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    TBMM, HDP'li Semra Güzel'in sözlü savunması için tekrar toplanacak

    PKK'lı teröristle fotoğrafı çıkan HDP'li vekil Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılması için oluşturulan hazırlık komisyonunun çağrı tebligatı, HDP'li vekile iletilememiş, çağrı sekreteryaya yapılmıştı.

    Anayasa Adalet Karma Komisyonu tarafından oluşturulan hazırlık komisyonunun 28 Ocak'a kadar verdiği süre içerisinde yazılı savunma yapılmadı.

    Güzel için TBMM'de toplanan hazırlık komisyonunun ilk görüşmesi sona erdi.

    ÇARŞAMBA GÜNÜ TOPLANILACAK

    TBMM Hazırlık Komisyonu, çarşamba günü Güzel'in sözlü savunması için tekrar toplanacak.

    BAŞKA BİR VEKİL TAYİN EDECEK

    Sözlü savunma içinse 31 Ocak'a kadar süre verilen Güzel, savunmasını yapmak üzere kendisinin yerine başka bir HDP'li milletvekilini tayin edecek.

    TBMM, HDP li Semra Güzel in sözlü savunması için tekrar toplanacak #1

    TBMM, HDP li Semra Güzel in sözlü savunması için tekrar toplanacak #2


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