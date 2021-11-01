Van-İran sınırında devam eden modüler duvarın ikinci etap çalışmalarında sona gelindi. TBMM heyeti, bölgede incelemelerde bulunup çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Türkiye-İran sınırında yasa dışı yollarla geçişlerin, kaçakçılık ve terör faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor.

295 kilometrelik sınır hattında devam eden modüler duvar çalışmalarında adım adım sona yaklaşıldı.

Sınırda kurulan beton santrallerinde üretilen 3 metre yükseklik, 2 metre 80 santimetre genişlik ve 7 ton ağırlığındaki beton bloklar, iş makineleriyle önceden zemini hazırlanan sınır hattına titizlikle yerleştirilirken, Van-İran sınırlarında 64 kilometrelik hatta yapılacak modüler duvar çalışmalarının ikinci etap çalışmalarında sona gelindi.

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu bünyesinde oluşturulan Göç ve Uyum Alt Komisyonu Başkanı ve AK Parti Milletvekili Atay Uslu, beraberindeki CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, CHP Ankara Milletvekili Servet Ünsal, MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak ile Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez’den bölgede devam çalışmalara ilişkin bilgi aldı.

TBMM heyeti, İran sınırındaki modüler duvar çalışmalarını inceledi VİDEO



“GÜVENLİK KUVVETLERİMİZİN YAPTIĞI ÇALIŞMALARI YERİNDE GÖRMEK İÇİN BURADAYIZ”

TBMM’de bütün siyasal partilerin ortak kararıyla kurulduğunu anımsatan Uslu, yaptığı açıklamalarda şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye’deki göç, düzenli göç, uluslararası koruma konusunu, ikamet ve yaşayan göçmenlerin durumunu araştırmak, incelemek üzere kurulmuş bir komisyondur. Bugün de İran’dan Türkiye’ye düzensiz göç girişleri konusundaki engelleme çalışmaları, Türkiye’nin düzensiz göçü engelleme konusunda yaptığı çalışmaları görmek üzere sınıra geldik. Sınırdaki duvarları inceleyeceğiz. Kuleleri, engelleme sistemlerini, bunlarla ilgili Türkiye’nin yaptıklarını göreceğiz. Güvenlik kuvvetlerimizin, jandarmamızın, emniyetimizin yaptığı çalışmaları yerinde görmek için buradayız.





“DÜZENSİZ GÖÇ ARTIK DÜNYANIN BİR SORUNU”

Valimiz, sınırda yapılan tedbirler ve duvarlar konusunda bilgi verdi. Düzensiz göç artık dünyanın bir sorunu. Orta Afrika’dan ve Asya’nın ortasından, özellikle Afganistan coğrafyasından Avrupa’ya doğru ciddi bir göç akını var. Bir kısım göçler zorunluluk gereği, bir kısım göçler ise ekonomik sebeplerle oluyor. Bu iki göçü birbirinden ayırmak lazım.





“DÜZENSİZ GÖÇ, ÖNLENMESİ VE ENGELLENMESİ GEREKEN BİR SÜREÇTİR”

Düzensiz göç ile sığınmacı göçleri ve uluslararası koruma arayanları zaman zaman aynı çuvala koyup aynı şekilde değerlendirenleri görüyoruz. Bu yanlış. Bir kere düzensiz göç, önlenmesi ve engellenmesi gereken bir süreçtir. Ama sığınmacı süreçleri farklı süreçtir. Sığınmacı süreçlerine insani, hukuki ve vicdani olarak yaklaşıyoruz.





“DÜZENSİZ GÖÇ MİNİMİZE EDİLİYOR”

Düzensiz göçü önleme konusunda Türkiye Cumhuriyeti’nin her türlü tedbiri aldığını vurgulayan Uslu, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Duvarlar çekiliyor. Bununla ilgili sınır devriyeleri, sınır birlikleri, optik sistemler kuruluyor ve düzensiz göç minimize ediliyor. Yakalanan göçmenlerin geri gönderme merkezlerindeki süreçleri var. Yarın komisyon olarak onları da inceleyeceğiz. Geri gönderme merkezlerinde tutulan göçmeler, biliyorsunuz daha sonra kendi ülkelerine iade ediliyor.”

Ankara’dan gelen komisyon, yapılan açıklamanın ardından sınırdaki çalışmaları incelemeye devam etti.

Heyete Vali Bilmez’in yanı sıra Vali Yardımcısı Ömer Faruk Canpolat, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Çaldıran Kaymakamı Hasan Hüsnü Türker, Muradiye Kaymakamı Erkan Savar ve 6. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral İlker Ertuğrul eşlik etti.