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    TBMM kararları Resmi Gazete'de yayınlandı

    Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Dünya Kupası Kalkanı Harekatı kapsamında Katar'da görevlendirilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresinin de aralarında olduğu TBMM kararları, Resmi Gazete'de yayınlandı.
    • 08.10.2022 - 09:05
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    TBMM kararları Resmi Gazete'de yayınlandı

    Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) alınan bazı kararlar, Resmi Gazete'de yayınlandı.

    Mecliste kabul edilen Türk Silahlı Kuvvetlerinin, Dünya Kupası Kalkanı Harekatı kapsamında Katar'da görevlendirilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi, Kişisel Verileri Koruma Kurulu ve Anayasa Mahkemesi üyeliklerine yapılan seçimler, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer aldı.

    Meclis Araştırması Komisyonu'nun görev süresinin uzatılmasına dair karar

    AA'nın haberine göre; yaşlıların, hayatın çeşitli alanlarında yaşadıkları sorunların araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulan Meclis Araştırması Komisyonu'nun görev süresinin uzatılmasına dair karar da bugünkü sayıda yayınlandı.

    TBMM kararları Resmi Gazete de yayınlandı #1


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