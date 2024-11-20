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Haber Merkezi

TBMM'de bütçe maratonu başladı...

Genel Kurul'a gelmeden önce bakanlık bütçeleri, ilgili bakanların sunumuyla TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülüyor.

Bu kapsamda sıra İçişleri Bakanlığı'nın 2025 yılı bütçesinin görüşülmesine geldi...

Sabah saatlerinde görüşme arbede ile başladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın Komisyon toplantı salonuna girişine, CHP'li milletvekilleri engel oldu.

CHP'li Esenyurt Belediyesi'ne kayyum atanmasına tepki gösteren CHP'liler, 'Siz bizi Esenyurt Belediyesi'ne sokmadınız' diyerek salon kapısına adeta barikat kurdu.

GERGİNLİK SALONDA DA DEVAM ETTİ

Korumalarla CHP engelini yarıp geçen Yerlikaya ve beraberindekiler, salona girdi. Girişte başlayan gerginlik salonda da devam etti.

AK Parti ve CHP milletvekilleri arasında tartışma yaşandı.

Yerlerine oturan vekiller, oturdukları yerden de tartışmaya devam etti.

DOSYALAR HAVADA UÇUŞTU

Tansiyonun düşmediği oturumda, CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ın AK Parti sıralarına dosya fırlatmaya çalıştığı anlar kameralara yansıdı.

Sık sık Bakan Yerlikaya'nın konuşmasına müdahale eden CHP'liler, zaman zaman karşılıklı atışmalara da sebep oldu.

Başarır ve Yerlikaya'nın karşılıklı 'parmak sallama' atışması da Medyascope muhabirinin kamerasına yansıyan gergin anlardan biriydi.

Görüşme bu gergin atmosfer altında devam ediyor.